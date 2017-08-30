Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пауэрлифтинг: Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мираПауэрлифтинг: Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мираКак избежать насильственного брака. Дизайнер создала настольную игруКак избежать насильственного брака. Дизайнер создала настольную игру

Угрожая ножом, житель юга попытался угнать автомобиль, но был задержан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365565_yg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445491-ru.html

Похожие новости

Близ Бишкека с 2 кг наркотических средств задержан мужчина

В Ноокенском районе задержан местный житель, подозреваемый в ограблении частного извозчика

У жителей новостройки Ак-Тилек появился свой фельдшерско-акушерский пункт

ГНС задержала автомашину с 5 тоннами контрабандных окорочков

В Оше задержаны родственницы обезглавленной женщины

30 августа 2017, 15:20       Комментарии

ОВД Ноокенского района Джалал-Абадской области проводит расследование уголовного дела, возбужденного по факту ограбления частного извозчика. 26 августа в айыльном округе Масы к пятидесятилетнему местному жителю, водителю автомашины марки "Хюндай Портер", подошел незнакомый парень азиатской внешности в возрасте 20-25 лет и попросил подвезти.
В вечернее время, когда проезжали мимо поля, у села Беш-Жыгач незнакомец, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал остановиться и отдать ключи и документы от автомашины. Водитель сумел вырваться и убежать, прихватив с собой ключи. Грабитель не смог завести автомашину и скрылся, унеся с собой документы от автотранспорта, водительское удостоверение и паспорт.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность грабителя. В результате принятых мер по горячим следам задержан житель села Мамбеков гражданин М.М., 1997 года рождения. При задержании он скрывался от милиции у знакомых на соседней улице.
Подозреваемый был водворен в ИВС. Решением суда задержанный гражданин М.М., 1997 г.р., отпущен под домашний арест. Следствие продолжается.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум