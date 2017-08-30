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Пауэрлифтинг: Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365564_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445490-ru.html

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30 августа 2017, 15:22       Комментарии

Кыргызстанец Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу по версии IPF среди юниоров. Чемпионат прошел 28 августа в г. Орландо (США).
Как сообщает президент Федерации пауэрлифтинга по версии IPF Бакыт Керимбеков, Акжол Алымбек уулу из города Баткен состязался с участниками в весовой категории до 59 кг и в сумме показал результат 680 кг. Отметим, пауэрлифтинг включает в себя три упражнения со штангой: приседание, жим лежа и становая тяга.
Кроме серебра, Акжол завоевал три малые серебряные медали в трех вышеперечисленных упражнениях по отдельности.
"Основная борьба развернулась между Лин И-Чуном из Тайбэя и Акжолом. Лин И-Чун был легче Акжола, и по жребию кыргызстанец выступал первым. В приседании соперник заказывал тот же вес, что и Акжол, оба они выполнили три подхода безупречно. После приседания Акжол был вторым", - отметил он.
После второго упражнения, в жиме лежа, Алымбек уулу уступал своему сопернику в сумме двух упражнений на 10 кг. В заключительном упражнении снова оказался сильнее представитель Тайбэя, который покорил штангу весом 263 кг, тем самым он также установил мировой рекорд. В свою очередь кыргызстанец в заключительной попытке заказал 273,5 кг, но не смог одолеть его.
Таким образом, Лин И-Чун стал чемпионом мира, Акжол Алымбек уулу - второй, а бронзу завоевал Сатаке Юсуке из Японии.

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