Пауэрлифтинг: Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мира

30 августа 2017, 15:22 Комментарии

Кыргызстанец Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу по версии IPF среди юниоров. Чемпионат прошел 28 августа в г. Орландо (США).

Как сообщает президент Федерации пауэрлифтинга по версии IPF Бакыт Керимбеков, Акжол Алымбек уулу из города Баткен состязался с участниками в весовой категории до 59 кг и в сумме показал результат 680 кг. Отметим, пауэрлифтинг включает в себя три упражнения со штангой: приседание, жим лежа и становая тяга.

Кроме серебра, Акжол завоевал три малые серебряные медали в трех вышеперечисленных упражнениях по отдельности.

"Основная борьба развернулась между Лин И-Чуном из Тайбэя и Акжолом. Лин И-Чун был легче Акжола, и по жребию кыргызстанец выступал первым. В приседании соперник заказывал тот же вес, что и Акжол, оба они выполнили три подхода безупречно. После приседания Акжол был вторым", - отметил он.

После второго упражнения, в жиме лежа, Алымбек уулу уступал своему сопернику в сумме двух упражнений на 10 кг. В заключительном упражнении снова оказался сильнее представитель Тайбэя, который покорил штангу весом 263 кг, тем самым он также установил мировой рекорд. В свою очередь кыргызстанец в заключительной попытке заказал 273,5 кг, но не смог одолеть его.

Таким образом, Лин И-Чун стал чемпионом мира, Акжол Алымбек уулу - второй, а бронзу завоевал Сатаке Юсуке из Японии.