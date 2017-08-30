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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Бишкек 6 сентября

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365516_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445489-ru.html

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30 августа 2017, 15:29       Комментарии

6 сентября состоится первый визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.
Сегодня, 30 августа, по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Сапара Исакова с его узбекским коллегой Абдуллой Ариповым. Они обсудили вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.
Кроме того, премьер-министры обсудили предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, который запланирован на 6 сентября.
Отметим, предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Бишкек станет первым в статусе президента. Саммит глав государств СНГ в Бишкеке в сентябре прошлого года Мирзиёев пропустил в связи с подготовкой к президентским выборам. Тогда страну представлял министр иностранных дел РУз Аблазиз Камилов.

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