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Седовласый "аташка" танцует под PSY. У него можно брать уроки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365569_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445488-ru.html

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Зажжем! Чолпон-Ата станцует под электронную музыку

30 августа 2017, 15:34       Комментарии

В социальной сети Facebook появилось забавное видео. На нем мужчина, судя по седине уже довольно почтенного возраста, без стеснений перетанцовывает, по всей видимости, тамаду, приглашенного на торжество.
Во время зажигательного танца играет песня корейского певца PSY. Под нее энергичный "аташка" зажигает, как говорится, по полной. В какой-то момент даже ведущий понял, что в их танцевальной дуэли ему уже не выиграть, поэтому он остановил конкурс. Судя по всему, это был отрывок с корпоративного вечера или тоя.
Ролик за короткий период обрел популярность. Опубликовал его на своей странице в соцсети пользователь Руслан Черный. В описании он добавил: "Аташка зажигает. Он реально очень крут, хотелось бы взять мастер-класс у него".

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