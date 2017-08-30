Fit по цене Lexus — просто о ценах на авто в Кыргызстане

30 августа 2017, 15:48 Комментарии

После материала о скором повышении цен на автомобили в КР страшно стало всем. Особенно тем, кто копил, копит и будет еще какое-то время откладывать часть зарплаты на покупку авто.

Чтобы узнать, действительно ли цены будут расти, мы отправились на самый большой автомобильный рынок Кыргызстана.

К слову, он начинается за 500-800 метров от обозначенных границ. Вдоль дороги, на разделительной полосе, практически на самой трассе выстроился ряд машин с ценниками.

Автомобили здесь выглядят не очень презентабельно, а стоят дорого. Например, Тoyota Сamry 2003 года продается за 9 тысяч долларов. Закон всех базаров гласит: только идущий до конца узрит низкие цены.

Так как тротуар тут не предусмотрен, приходится идти по пыльной обочине.

РИОМ не зря называют самой большой точкой продаж автомобилей в Кыргызстане: на его территории можно разместить до 10 тысяч машин, а если прибавить сюда автомобили, что продаются вокруг рынка, скорее всего, цифра перевалит за 11 тысяч.

В каждой части рынка продают определенные авто. В начале - марки российских машин, в середине - европейские авто представительского класса, в конце - праворульные "японцы".

Самым дешевым автомобилем, который я нашла на базаре, был ВАЗ (ЛАДА) 2005 года выпуска за 125 тысяч сомов. Реализатор сказал, что отдаст за 110, если буду брать прямо сегодня.

Здесь же продавались старые потрепанные "девятки" за аналогичные суммы.

- Машины в этом ряду не самые ходовые, но и их купят. Они по меркам базара копейки стоят, а ремонт дешевый, - подчеркнул коммерсант.

Чуть дальше продаются иномарки, определить какой-то минимум здесь очень сложно, все зависит от состояния автомобиля и вашей способности торговаться. Но один из продавцов объяснил, что средний минимум для подержанного авто - 4 тысячи долларов.

- Здесь машины готовят к продаже, делают какой-то ремонт, чистят двигатель, чтобы как минимум год без проблем можно было ездить.

- Обычно к весне машины дешевеют, насколько они могут упасть в цене?

- Сейчас рынок неустойчивый, ответить, подешевеют ли эти иномарки, невозможно. Конечно, если будет большой завоз по конкурирующим ценам, то да. Тогда можно купить машину дешевле на 1,5-2 тысячи долларов.

Пройти мимо черного Range Rover было невозможно... Как рассказал хозяин авто, его отдают за 12 тысяч долларов. Машина 2005 года выпуска "эмигрировала" в Бишкек из Италии за 25 тысяч в американской валюте. Цена уменьшилась в два раза из-за необходимости срочной продажи.

Автомобиль в этом же ряду марки Subaru Forester 2005 года стоит 5,5 тысячи долларов. Еще весной такая же машина стоила 4,8 тысячи.

- Так всегда, весной цены ниже на 200-500 долларов. Эта тенденция зависит от кыргызстанских покупателей. Осень - время сбора урожая, у людей появляются деньги, потому и цены растут.

Словно в подтверждение черный BMW X5 2007 года сегодня продается за $17 тысяч. А продавец откровенно рассказывает, что еще в марте машина стоила 12 тысяч, но ее никто не покупал. Сейчас же сделка купли-продажи находится на стадии согласования.

Стоимость обожаемых кыргызстанцами Lexus GX 470 2006 года выпуска практически не изменилась. Сегодня эта машина в хорошем состоянии на рынке уходит за 22-26 тысяч, тогда как в мае 2016-го ее покупали за $25 тысяч.

Гарантию падения цен на авто ни один из торговых агентов рынка спрогнозировать к весне 2018 года не смог.

Реализатор праворульных авто и вовсе заявил, что дальше "японцы" будут расти в цене и скорее всего стоимость маленькой Honda Fit в апреле 2018-го будет около 5-6 тысяч долларов.

- У них много преимуществ: экономичность, дешевый ремонт и запчасти.

Следующие аргументы продавца были также убедительны. Праворульные машины не ввозятся в Кыргызстан уже два года.

"Lexus уже неактуален, скоро цены между ними и "фитами" вообще могут сравняться. Люди понимают, что экономичность важнее, все таксисты и работники среднего звена, коих большинство, пересели на эти машины", - объяснил реализатор.

Когда поставки шли непрерывным потоком, машины стоили копейки. Но за пару лет часть привезенных авто отправилась на свалку, а те, что выжили на дорогах страны и находятся в более-менее хорошем состоянии, выросли в цене с 2,5 до 4,5 тысяч долларов, и дальше цены будут только расти, резюмировал продавец.

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