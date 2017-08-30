Премьер-министр Сапар Исаков: Цифровизация страны является залогом ее развития

30 августа 2017, 14:23 Комментарии

"Цифровизация страны является залогом ее развития. Она позволит дать дополнительный импульс росту отечественной экономики и снижению социальной напряженности в обществе", — заявил премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 30 августа, на встрече с делегацией Всемирного Банка во главе с руководителем его офиса в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар.

Во время встречи были обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере цифровых телекоммуникаций.

Глава правительства особо отметил, что Всемирный Банк играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Сапар Исаков подчеркнул, что перед новым составом правительства стоят большие цели и задачи, в реализации которых необходима поддержка международных финансовых институтов, таких как Всемирный Банк.

Премьер-министр рассказал об основных направлениях правительственной программы "Жаңы доорго кырк кадам" и отметил, что большое внимание в ней уделено вопросам развития сферы ИКТ, расширения доступа населения к интернет-услугам и "зеленой экономике".

"Одной из основных задач правительства на сегодняшний день является обеспечение всех регионов и каждого села нашей страны качественной интернет связью. Мы планируем достичь этой цели в течение ближайших трех лет", — подчеркнул Сапар Исаков.

Премьер-министр также добавил, что правительство продолжит работу по снижению цен на интернет-услуги. Исаков подчеркнул важность разработки детального плана совместной работы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь руководитель офиса Всемирного Банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар выразила готовность к активному взаимодействию с новым составом правительства страны по реализации проектов в различных секторах экономики.

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