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Премьер-министр Сапар Исаков: Цифровизация страны является залогом ее развития

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445485-ru.html

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Сапар Исаков: "Цифровизация страны является залогом ее развития"

30 августа 2017, 14:23       Комментарии

"Цифровизация страны является залогом ее развития. Она позволит дать дополнительный импульс росту отечественной экономики и снижению социальной напряженности в обществе", — заявил премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 30 августа, на встрече с делегацией Всемирного Банка во главе с руководителем его офиса в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар.
Во время встречи были обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере цифровых телекоммуникаций.
Глава правительства особо отметил, что Всемирный Банк играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Сапар Исаков подчеркнул, что перед новым составом правительства стоят большие цели и задачи, в реализации которых необходима поддержка международных финансовых институтов, таких как Всемирный Банк.
Премьер-министр рассказал об основных направлениях правительственной программы "Жаңы доорго кырк кадам" и отметил, что большое внимание в ней уделено вопросам развития сферы ИКТ, расширения доступа населения к интернет-услугам и "зеленой экономике".
"Одной из основных задач правительства на сегодняшний день является обеспечение всех регионов и каждого села нашей страны качественной интернет связью. Мы планируем достичь этой цели в течение ближайших трех лет", — подчеркнул Сапар Исаков.
Премьер-министр также добавил, что правительство продолжит работу по снижению цен на интернет-услуги. Исаков подчеркнул важность разработки детального плана совместной работы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
В свою очередь руководитель офиса Всемирного Банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар выразила готовность к активному взаимодействию с новым составом правительства страны по реализации проектов в различных секторах экономики.
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