30 августа 2017, 14:42 Комментарии

Близ Бишкека с 2 кг наркотических средств задержан мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

29 августа 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Сокулукского района совместно с Патрульной милицией по ГУВД Чуйской области на автодороге Сокулук — Арал была остановлена автомашина марки "Хонда-Фит" под управлением 23-летнего местного жителя А.Б. В ходе осмотра автомашины были обнаружены и изъяты наркотические средства (марихуана) общим весом 2 кг. По данному факту назначены все необходимые экспертизы.