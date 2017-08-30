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Близ Бишкека с 2 кг наркотических средств задержан мужчина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bliz-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445484-ru.html

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30 августа 2017, 14:42       Комментарии

Близ Бишкека с 2 кг наркотических средств задержан мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
29 августа 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Сокулукского района совместно с Патрульной милицией по ГУВД Чуйской области на автодороге Сокулук — Арал была остановлена автомашина марки "Хонда-Фит" под управлением 23-летнего местного жителя А.Б. В ходе осмотра автомашины были обнаружены и изъяты наркотические средства (марихуана) общим весом 2 кг. По данному факту назначены все необходимые экспертизы.

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