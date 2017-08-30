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Глава БГК наградил бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-bgk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445483-ru.html

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30 августа 2017, 14:56       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. В Бишкекском городском кенеше состоялась церемония награждения бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления столицы. Об этом сообщает пресс-служба Бишккекского городского кенеша.
В честь 26-летия независимости Кыргызской Республики наградами местного самоуправления от Бишккекского городского кенеша награжден ряд граждан, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие столицы.
Сегодня, 30 августа церемонию награждения провел председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.
Почетной грамотой, благодарственным письмом Бишкекского городского кенеша были награждены 29 граждан, а также серебряным знаком трое бишкекчан, работающие в различных сферах, таких как медицина, образование, экономика и др.
Самым молодым из награжденных стал чемпион школьной лиги КВН, молодой, талантливый актер - Азамат Уланов, ученик 11 класса гимназии №6.
В ходе церемонии награждения председатель БГК отметил, что за 26 лет независимости стране удалось достичь многого, и подчеркнул заслугу каждого из награжденных в развитие Бишкека.

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