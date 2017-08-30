Глава БГК наградил бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления

30 августа 2017, 14:56 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. В Бишкекском городском кенеше состоялась церемония награждения бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления столицы. Об этом сообщает пресс-служба Бишккекского городского кенеша.

В честь 26-летия независимости Кыргызской Республики наградами местного самоуправления от Бишккекского городского кенеша награжден ряд граждан, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие столицы.

Сегодня, 30 августа церемонию награждения провел председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.

Почетной грамотой, благодарственным письмом Бишкекского городского кенеша были награждены 29 граждан, а также серебряным знаком трое бишкекчан, работающие в различных сферах, таких как медицина, образование, экономика и др.

Самым молодым из награжденных стал чемпион школьной лиги КВН, молодой, талантливый актер - Азамат Уланов, ученик 11 класса гимназии №6.

В ходе церемонии награждения председатель БГК отметил, что за 26 лет независимости стране удалось достичь многого, и подчеркнул заслугу каждого из награжденных в развитие Бишкека.