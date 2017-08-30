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В связи с праздниками срок уплаты налогов на транспорт и жилье продлен до 4 сентября

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445482-ru.html

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30 августа 2017, 15:01       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. В связи с тем, что на 1 сентября текущего года выпадает праздничный день, а на 2 сентября – выходной день, сроки приема налогов на транспорт, жилые дома и землю истекают 4 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.
Поэтому граждане, еще не успевшие уплатить налог на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки), смогут это сделать в оставшиеся дни, в том числе 4 сентября. Налоги можно оплатить в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.
Напоминаем, что за несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.
Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

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