МИД опроверг предположения, что две женщины, совершившие суицид – кыргызстанки

30 августа 2017, 15:10 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. МИД Кыргызстана опроверг предположения о том, что две женщины, совершившие самоубийство и снятое на видео, являются кыргызстанками. Об это своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.

По ее словам, со вчерашнего дня в группах мессенджеров и отдельных кыргызских СМИ распространяется информация и видеоролик. В описании говорится, что это произошло в столице Турции городе Анкаре, где две женщины сестры, предположительно гражданки Кыргызстана, совершили самоубийство из-за мужчины.

Кулукеева добавила, что всю ночь изучала эту информацию. По ее словам, просмотрев видео, она обратилась в консульства Кыргызстана в 30 городах по всему миру.

"Они проанализировали видео и выяснили, что этот случай произошел несколько недель назад в Индонезии. Это удалось определить по государственным номерам машин, заснятым на видео", - сообщила Кулукеева.

Сообщается, родные сестры 34-летняя и 28-летняя девушки покончили собой, выпрыгнув с многоэтажного дома. По сведениям брата этих девушек, они с 2006 года страдали психическими расстройствами.

Кулукеева напомнила, что за рубежом работают и учатся много кыргызстанцев и призывает СМИ и пользователей соцсетей проверять информацию перед публикацией.