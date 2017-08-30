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МИД: В результате урагана Харви в США никто из кыргызстанцев не пострадалМИД: В результате урагана Харви в США никто из кыргызстанцев не пострадал

МИД опроверг предположения, что две женщины, совершившие суицид – кыргызстанки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-oprov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445481-ru.html

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30 августа 2017, 15:10       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. МИД Кыргызстана опроверг предположения о том, что две женщины, совершившие самоубийство и снятое на видео, являются кыргызстанками. Об это своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.
По ее словам, со вчерашнего дня в группах мессенджеров и отдельных кыргызских СМИ распространяется информация и видеоролик. В описании говорится, что это произошло в столице Турции городе Анкаре, где две женщины сестры, предположительно гражданки Кыргызстана, совершили самоубийство из-за мужчины.
Кулукеева добавила, что всю ночь изучала эту информацию. По ее словам, просмотрев видео, она обратилась в консульства Кыргызстана в 30 городах по всему миру.
"Они проанализировали видео и выяснили, что этот случай произошел несколько недель назад в Индонезии. Это удалось определить по государственным номерам машин, заснятым на видео", - сообщила Кулукеева.
Сообщается, родные сестры 34-летняя и 28-летняя девушки покончили собой, выпрыгнув с многоэтажного дома. По сведениям брата этих девушек, они с 2006 года страдали психическими расстройствами.
Кулукеева напомнила, что за рубежом работают и учатся много кыргызстанцев и призывает СМИ и пользователей соцсетей проверять информацию перед публикацией.

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