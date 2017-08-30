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В День независимости Кыргызстана будет ясно и жарко — прогноз погоды на 31 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445480-ru.html

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Центральная площадь столицы преображается ко Дню независимости

30 августа 2017, 15:01       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +29...+34
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +31...+36
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +31...+36
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +23...+28
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +25...+30
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +32...+34.

Комментарии

 

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