В День независимости Кыргызстана будет ясно и жарко — прогноз погоды на 31 августа

30 августа 2017, 15:01 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +30...+35

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +29...+34

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +31...+36

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +31...+36

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +23...+28

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +25...+30

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +32...+34.