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Парней, катавшихся на крыше авто со скоростью 90 км/ч, нашли и оштрафовали

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365562_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445478-ru.html

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Парни катаются на крыше авто на скорости 90 км/ч. Теперь им грозит штраф

30 августа 2017, 14:44       Комментарии

Молодых людей, катавшихся на крыше автомобиля со скоростью примерно 90 км/ч, нашли. Об этом "ВБ" сообщили в УВД Ошской области. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на просторах социальных сетей распространяется видео, на котором молодые люди ездят на крыше авто. А один из них и вовсе демонстрировал езду без рук.
Как отметили в правоохранительных органах, парни являются жителями Алайского района. В настоящее время установлены личности всех, кто был запечатлен на видеозаписи. 29 августа был задержан автовладелец транспортного средства. Ему пришлось оплатить штраф на сумму три тысячи сомов. Затем были установлены адреса его друзей, но с ними будут проведены только беседы.
Прибыв на место их проживания, милиционеры провели с родителями парней профилактическую беседу. С самими участниками автохулиганства пока встретиться не удалось, так как они находятся на учебе в Бишкеке.
"В отношении водителя был составлен административный протокол. А парней не удалось найти, так как они студенты, мы нашли родителей по месту жительства и провели с ними беседу, объяснив, что так нельзя делать. В настоящее время автомобиль водворен на штрафстоянку", - сообщила пресс-секретарь УВД Ошской области Жанна Сатарбаева.
Когда кровь кипит...
Публикация от doshan.nusupbekov (@doshan.nusupbekov) Авг 21 2017 в 7:40 PDT

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