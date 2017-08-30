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Новости Кыргызстана

МИД опроверг предположения, что две женщины, совершившие суицид – кыргызстанкиМИД опроверг предположения, что две женщины, совершившие суицид – кыргызстанкиВ связи с праздниками срок уплаты налогов на транспорт и жилье продлен до 4 сентябряВ связи с праздниками срок уплаты налогов на транспорт и жилье продлен до 4 сентября

МИД: В результате урагана Харви в США никто из кыргызстанцев не пострадал

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365566_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445477-ru.html

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Валентина, алга! Кыргызстанцы в Канаде сняли видео в поддержку Шевченко

30 августа 2017, 15:05       Комментарии

Согласно полученной информации от соотечественников в городе Хьюстоне, штата Техас, никто из кыргызстанцев в результате урагана "Харви" и масштабного наводнения не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.
Диппредставительство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:
<li>Police, firefighters or ambulance: 911 or (713) 884-3131</li><li>City of Houston (Emergencies) 311 or (713) 837-0311</li><li>FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321</li><li>Harris County (713) 755-5000</li><li>Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300</li><li>Flood Control (713) 684-4000</li><li>Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244</li>
Посольство по-прежнему рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики временно отказаться от поездок в данный регион США.
Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.

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