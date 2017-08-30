Нашли подростков, ехавших на крыше авто на большой скорости

30 августа 2017, 15:00 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Подростков, которые сидели на крыше автомобиля, ехавшего на большой скорости, нашли, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник УПМ УВД Ошской области Айбек Бечелов.

21 августа в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее, как один подросток едет на крыше авто, а из открытых боковых окон по пояс высунулись еще несколько человек. При этом видна скорость на спидометре машины - 90 километров в час.

В УВД сообщили, что случай произошел на 83-м километре трассы Ош - Иркештам. Выяснилось, что герои видео - жители села Гулча Алайского района 17-18 лет, а машина принадлежит родственнику одного из них.

Как рассказал Бечелов, автомобиль водворен на штрафстоянку, водитель оштрафован на 3 тысячи сомов по статье 249 "Автохулиганство" Кодекса об административной ответственности. Он добавил, что с родителями подростков проведена профилактическая беседа.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });