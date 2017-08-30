Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В День независимости Кыргызстана будет ясно и жарко — прогноз погоды на 31 августаВ День независимости Кыргызстана будет ясно и жарко — прогноз погоды на 31 августаГлава БГК наградил бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становленияГлава БГК наградил бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления

Нашли подростков, ехавших на крыше авто на большой скорости

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445476-ru.html

Похожие новости

Парней, катавшихся на крыше авто со скоростью 90 км/ч, нашли и оштрафовали

Омурбек Бабанов больше всех тратит на подготовку к выборам

Безбарьерный выход Узбекистана на большой рынок ЕАЭС обеспечат два шага – Панкратов

Кыргызстан больше не клянчит — Атамбаев о поставках газа

Кыргызстану больше не приходится клянчить газ и отдавать спорные территории — Атамбаев

30 августа 2017, 15:00       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Подростков, которые сидели на крыше автомобиля, ехавшего на большой скорости, нашли, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник УПМ УВД Ошской области Айбек Бечелов.
21 августа в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее, как один подросток едет на крыше авто, а из открытых боковых окон по пояс высунулись еще несколько человек. При этом видна скорость на спидометре машины - 90 километров в час.
В УВД сообщили, что случай произошел на 83-м километре трассы Ош - Иркештам. Выяснилось, что герои видео - жители села Гулча Алайского района 17-18 лет, а машина принадлежит родственнику одного из них.
Как рассказал Бечелов, автомобиль водворен на штрафстоянку, водитель оштрафован на 3 тысячи сомов по статье 249 "Автохулиганство" Кодекса об административной ответственности. Он добавил, что с родителями подростков проведена профилактическая беседа.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум