Бишкек превратился в газовую душегубку: горожане возмущены вырубкой деревьев в центре столицы

30 августа 2017, 13:46 Комментарии

"Бишкек превратился в газовую душегубку"… Так охарактеризовала осуществляемую в столице Кыргызстана вырубку деревьев пользователь социальной сети Фейсбук Ирина Горшкова. По ее мнению, Бишкек сегодня превратился в одну большую лесопилку, однако терпение горожан рано или поздно может лопнуть.

"И таких фотографий может быть тысячи по городу. Что это? Моральная деградация? По моему мнению, работает лесопилка. Кому-то очень нужна древесина. А еще тест на выдержку горожан, до каких пор они будут терпеть, и во что это выльется? Фото с улицы Московской, пять из двух десятков, я прошла всего лишь полтора километра. Город уже превратился в газовую душегубку", — возмущается женщина.