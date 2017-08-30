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Бишкек превратился в газовую душегубку: горожане возмущены вырубкой деревьев в центре столицы

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445475-ru.html

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30 августа 2017, 13:46       Комментарии

"Бишкек превратился в газовую душегубку"… Так охарактеризовала осуществляемую в столице Кыргызстана вырубку деревьев пользователь социальной сети Фейсбук Ирина Горшкова. По ее мнению, Бишкек сегодня превратился в одну большую лесопилку, однако терпение горожан рано или поздно может лопнуть.
"И таких фотографий может быть тысячи по городу. Что это? Моральная деградация? По моему мнению, работает лесопилка. Кому-то очень нужна древесина. А еще тест на выдержку горожан, до каких пор они будут терпеть, и во что это выльется? Фото с улицы Московской, пять из двух десятков, я прошла всего лишь полтора километра. Город уже превратился в газовую душегубку", — возмущается женщина.

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