ЕЭК приглашает экспертное сообщество к диалогу

30 августа 2017, 14:34 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Эксперты могут помочь Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в принятии эффективных решений, учитывающих долгосрочные задачи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и интересы различных групп населения. К такому выводу пришли участники круглого стола "Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в развитии евразийской экономической интеграции", который прошел 26 августа в рамках "Евразийской недели" в Астане, сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам помощника Председателя Коллегии ЕЭК Юлии Чалой, активное участие экспертов в подготовке документов так же полезно, как и обсуждение проектов с бизнесом. Однако экспертам, заинтересованным во взаимодействии с Комиссией, необходимо находить институциональные форматы участия, в том числе через самоорганизацию и создание "интеллектуальных" клубов. Одним из таких форматов может стать сетевое сотрудничество.

Фундаментального и комплексного осмысления совместно с независимыми экспертами, по мнению представителей ЕЭК, требуют многие, на первый взгляд, узкоотраслевые темы. Выводы, сделанные в рамках диалога, могут существенно повлиять на развитие экономик стран ЕАЭС. К таким темам можно отнести техническое регулирование, прослеживаемость и маркировку товаров, логистику, цифровую повестку, архитектуру международного сотрудничества ЕАЭС. Также эксперты могут оказать содействие в анализе таких важных для интеграции тем, как соотношение национальных и наднациональных юрисдикций, сближение уровней экономического развития государств – членов Союза и обеспечение экономических свобод на его территории.

Говоря о развитии человеческого капитала Союза, эксперты отметили, что действующие в странах ЕАЭС системы подготовки кадров не соответствуют актуальным потребностям экономики. "Наши программы существенно отстают от экономических реалий", – констатировала советник статс-секретаря – заместителя министра транспорта РФ Юлия Зворыкина.

По мнению президента Межгосударственного сетевого финансового института Натальи Коржовой, реализация амбициозной задачи по созданию единого финансового рынка Союза к 2025 году требует формирования универсального человеческого капитала на территории государств-членов ЕАЭС, обладающего модернизированным сознанием. В этих условиях на учебные заведения и научные центры возлагается особая миссия – стать проводниками самых лучших технологий и тенденций современности. "С этой целью мы создали Сетевой финансовый институт – объединение шести ведущих ВУЗов по финансам стран Союза", – подчеркнула Наталья Коржова.

"Для Казахстана развитие интеграции в сфере образования и конкретные внутриинтеграционные инициативы очень интересны", – заявил ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан Арын Орсариев. Он особо отметил подписание в апреле 2016 года Меморандума о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого университета. "Это был один из важных шагов в сфере признания документов по образованию", – отметил Арын Орсариев. По его словам, Казахстан заинтересован в интенсивном сотрудничестве не только на уровне высшего профессионального образования, но и на нижестоящих ступенях профессиональной подготовки, а также в академической мобильности студентов, преподавателей, специалистов образовательной сферы, включая управление образованием.

Развивая тему, проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков сделал акцент на необходимости взаимодействия экспертного сообщества, научных и образовательных организаций с национальными и наднациональными органами власти.

Участники сессии предложили создать так называемый евразийский "караван" или "поезд" экспертов – цикл регулярных встреч представителей экспертного сообщества на всем пространстве ЕАЭС.

Справка

Панельная дискуссия и круглый стол по теме "Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в развитии евразийской экономической интеграции" прошла в рамках "Евразийский неделе" по инициативе Евразийской экономической комиссии, Научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики", Межгосударственного сетевого финансового института и Центра евразийских исследований.

В мероприятиях приняли участие эксперты и представители научных и образовательных учреждений стран ЕАЭС.

В качестве модераторов сессии выступили президент АО "Финансовая академия" Министерства финансов РК, президент Межгосударственного сетевого финансового института Наталья Коржова; проректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (РФ) Иван Простаков; председатель Комитета по промышленной политике, содействию экспорту, развитию инфраструктуры и ГЧП Торгово-промышленной палаты КР Кубатбек Рахимов. Электронный адрес в Евразийской экономической комиссии по вопросам взаимодействия с экспертным сообществом: expert@eecommission.org