Ученик 11 класса, актер А.Уланов получил награду от БГК за вклад в развитие столицы

30 августа 2017, 14:27 Комментарии

29 человек награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами от Бишкекского городского кенеша в честь Дня независимости Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба БГК. Также трое жителей столицы получили серебряные значки.

"В честь 26-летия независимости Кыргызстана наградами местного самоуправления от Бишкекского городского кенеша награжден ряд граждан, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие столицы. Самым молодым из награжденных стал чемпион школьной лиги КВН, молодой актер Азамат Уланов, ученик 11 класса гимназии №6", - говорится в сообщении.