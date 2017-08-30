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Ученик 11 класса, актер А.Уланов получил награду от БГК за вклад в развитие столицы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445473-ru.html

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Бишкек превратился в газовую душегубку: горожане возмущены вырубкой деревьев в центре столицы

30 августа 2017, 14:27       Комментарии

29 человек награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами от Бишкекского городского кенеша в честь Дня независимости Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба БГК. Также трое жителей столицы получили серебряные значки.
"В честь 26-летия независимости Кыргызстана наградами местного самоуправления от Бишкекского городского кенеша награжден ряд граждан, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие столицы. Самым молодым из награжденных стал чемпион школьной лиги КВН, молодой актер Азамат Уланов, ученик 11 класса гимназии №6", - говорится в сообщении.

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