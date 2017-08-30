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На старой площади Бишкека состоялся гарнизонный развод столичной милиции (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445472-ru.html

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30 августа 2017, 14:39       Комментарии

Под руководством начальника ГУВД Бишкека была проведена проверка готовности милиционеров нести службу во время празднования Дня независимости, праздника Курман Айт и Дня знания.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, весь личный состав органов внутренних дел Бишкек переведен на усиленный режим несения службы с 29 августа, в связи с чем от столичной милиции требуется обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
"Требую от каждого сотрудника большой ответственности и вежливого обращения с гражданами, проявить профессионализм и своевременно принимать меры по недопущению нарушения общественного порядка", - отметил глава ГУВД столицы Сталбек Рахманов.
Свыше 2500 сотрудников столичной милиции будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время проведения праздничных мероприятий.

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