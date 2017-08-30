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Визит Мирзиёева в Кыргызстан ожидается 6 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445471-ru.html

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Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудили визит Ш.Мирзиеева в Бишкек, запланированный на 6 сентября

30 августа 2017, 14:25       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан ожидается 6 сентября, сообщила пресс-служба правительства. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора премьер-министров двух стран - Сапара Исакова и Абдуллы Арипова.
Глава кабмина РУз поздравил Исакова с назначением на должность премьера и пожелал ему успехов в работе.
Руководители правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.
Кроме того, обсуждались детали визита президента Узбекистана в Кыргызстан.
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