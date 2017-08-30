Визит Мирзиёева в Кыргызстан ожидается 6 сентября

30 августа 2017, 14:25 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан ожидается 6 сентября, сообщила пресс-служба правительства. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора премьер-министров двух стран - Сапара Исакова и Абдуллы Арипова.

Глава кабмина РУз поздравил Исакова с назначением на должность премьера и пожелал ему успехов в работе.

Руководители правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Кроме того, обсуждались детали визита президента Узбекистана в Кыргызстан.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });