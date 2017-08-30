Шенец: Необходимо ускорить создание общих энергорынков

30 августа 2017, 13:59 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Ускорить реализацию договоренностей по созданию общих энергорынков в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) призвал своих коллег директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Леонид Шенец в ходе стратегической сессии "Потенциал общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС. Энергомосты в третьи страны", сообщает пресс-служба ЕЭК.

Мероприятие прошло в рамках международного форума "Евразийская неделя".

"К 2019 году планируется заключить международный договор об общем электроэнергетическом рынке (ОЭР), а к 2024 – о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", – напомнил Леонид Шенец. Все это должно обеспечить бесперебойное энергоснабжение государств-членов, их энергетическую безопасность и укрепить позиции на мировых энергетических рынках.

По ряду направлений уже есть существенный прогресс. Например, по проекту создания общего рынка электроэнергии страны договорились, что новую площадку для торговли электроэнергией в рамках общего рынка создавать не будут. Вместо этого будут использоваться уже существующие. "Тем не менее необходимо ускорить принятие решений", – считает руководитель профильного департамента ЕЭК Леонид Шенец.

Вице-министр энергетики Республики Казахстан Бакытжан Джаксалиев полагает, что сроки создания общих рынков реалистичны. "Сроки реализации, которые поставили перед нами главы государств, вполне осуществимы. Мы готовы выходить на финишную прямую по обсуждению нашей работы в рамках создания общего рынка. Нами разработана перспективная модель энергорынка, в рамках которой создано много эффективных инструментов. Один из них – торговая площадка "КОРЭМ", которая осуществляет централизованную торговлю электрической энергией, – пояснил Бакытжан Джаксалиев. – Мы надеемся, что она сыграет важную роль при формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС".

Представитель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Айбек Асанов отметил, что создание общего рынка энергоресурсов стран ЕАЭС является одним из главных направлений для Кыргызстана в рамках международного сотрудничества и укрепления внешней энергетической политики, реализация которой способствует обеспечению надежности энергоснабжения стран ЕАЭС. "В условиях создания единого рынка возможно, что торговля будет осуществляться по свободным двусторонним договорам на централизованных торгах при условии экономической целесообразности. Необходимо обеспечить недискриминационный доступ к услугам естественных монополий. Это позволит более эффективно, на конкурентных началах, добывать генерацию из других стран ЕАЭС", – считает Айбек Асанов.

Руководитель по исследованиям Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин выразил обеспокоенность, что ряд вопросов по созданию общих рынков остается нерешенным. Необходимо открытие рынка газа для максимально широкого круга пользователей. Возможно, со временем придется ставить вопрос о либерализации общего рынка газа. Также он полагает, что может возникнуть необходимость в обсуждении общего согласованного рынка, а не разных, как сегодня: рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии.

Первый заместитель генерального директора "Россетей" Роман Бердников отметил, что в ЕС довольно активно строят рынок – "по всем аспектам и направлениям". Сегодня это 12 энергосистем, 50 проектов межгосударственных линий и свыше 20 млрд евро инвестиций до 2020 года. При создании общего рынка в ЕАЭС важно "начинать доверять друг другу и развиваться так, как это выгодно всем, а не кому-то одному", – считает он.

Заместитель генерального директора Фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Белогорьев полагает, что работа в ЕАЭС по выработке и нахождению лучших практик будет в дальнейшем играть большую роль по целому спектру смежных направлений. Эксперт отмечает, что рынок сформировать нельзя: он либо складывается, либо нет. Поэтому содержательно речь идет о формировании инфраструктуры и условий для его запуска. Поскольку рынок самоформируемый, он неизбежно будет стирать границы между внутренним и внешним рынками. Возможно, к 2024 году этот процесс начнется, ведь предпосылки для этого существуют.

В ходе дискуссии также было высказано мнение о необходимости проведения в рамках ЕАЭС более углубленного взаимодействия в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, развития возобновляемой энергетики, межгосударственных электрических сетей, что будет существенно содействовать интеграционным процессам в топливно-энергетической сфере и способствовать стабильному развитию экономик стран Союза.