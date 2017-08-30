Премьер Исаков обсудил со своим узбекским коллегой актуальные вопросы сотрудничества

30 августа 2017, 14:05 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня, 30 августа, в ходе телефонного разговора обсудил со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым актуальные темы двустороннего сотрудничества. Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, Арипов поздравил Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана и пожелал ему успехов в работе.

Главы правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по всем актуальным темам совместной повестки.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Сапар Исаков и Абдулла Арипов обсудили предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику, запланированного на 6 сентября 2017 года.