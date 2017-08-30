С начала года Финполиция в бюджет страны возместила 1,2 млрд сомов

30 августа 2017, 14:23 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. С начала года Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) в казначейство страны возмещено 1 млрд 200 млн сомов. Об этом сообщил председатель ГСБЭП Замирбек Осмонов.

"Мы пытаемся наладить рабочий контакт с населением страны. В этом году, я лично провел встречи в регионах страны и в Бишкеке, где рассказал про новые реформы нашей службы. Подводя итоги 8 месяцев, хочу отметить, что данные изменения дали положительный эффект, так как в бюджет республики через региональное отделение казначейства возместили 1 млрд. 200 млн. сомов",- добавил Осмонов.

Также председатель отметил, что ГСБЭП намерен наладить сотрудничество с бизнесменами Кыргызстана и оказать поддержку.

"В первую очередь, все наши усилия направлены на защиту бизнеса страны от личных и незаконных посягательств", - отметил он и добавил, что планируется обеспечить правильное распределение денег из бюджета страны: на ремонт дорог, строительство школ и тд.