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С начала года Финполиция в бюджет страны возместила 1,2 млрд сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445467-ru.html

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30 августа 2017, 14:23       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. С начала года Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) в казначейство страны возмещено 1 млрд 200 млн сомов. Об этом сообщил председатель ГСБЭП Замирбек Осмонов.
"Мы пытаемся наладить рабочий контакт с населением страны. В этом году, я лично провел встречи в регионах страны и в Бишкеке, где рассказал про новые реформы нашей службы. Подводя итоги 8 месяцев, хочу отметить, что данные изменения дали положительный эффект, так как в бюджет республики через региональное отделение казначейства возместили 1 млрд. 200 млн. сомов",- добавил Осмонов.
Также председатель отметил, что ГСБЭП намерен наладить сотрудничество с бизнесменами Кыргызстана и оказать поддержку.
"В первую очередь, все наши усилия направлены на защиту бизнеса страны от личных и незаконных посягательств", - отметил он и добавил, что планируется обеспечить правильное распределение денег из бюджета страны: на ремонт дорог, строительство школ и тд.

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