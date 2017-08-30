Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент принял участие в церемонии открытия главного корпуса новых энергоблоков ТЭЦ г.БишкекПрезидент принял участие в церемонии открытия главного корпуса новых энергоблоков ТЭЦ г.БишкекШенец: Необходимо ускорить создание общих энергорынковШенец: Необходимо ускорить создание общих энергорынков

Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудили визит Ш.Мирзиеева в Бишкек, запланированный на 6 сентября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445466-ru.html

Похожие новости

МИД опроверг предположения, что две женщины, совершившие суицид – кыргызстанки

МИД: В результате урагана Харви в США никто из кыргызстанцев не пострадал

В связи с праздниками срок уплаты налогов на транспорт и жилье продлен до 4 сентября

В День независимости Кыргызстана будет ясно и жарко — прогноз погоды на 31 августа

Визит Мирзиёева в Кыргызстан ожидается 6 сентября

30 августа 2017, 14:00       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 30 августа в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым актуальные темы двустороннего сотрудничества. Как сообщает пресс-служба правительства, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
А.Арипов поздравил С.Исакова с назначением на должность премьера Кыргызстана и пожелал ему успехов в работе.
Главы правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.
Стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по всем актуальным темам совместной повестки.
Кроме того, они обсудили предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, запланированный на 6 сентября.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум