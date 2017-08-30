Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудили визит Ш.Мирзиеева в Бишкек, запланированный на 6 сентября

30 августа 2017, 14:00 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 30 августа в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым актуальные темы двустороннего сотрудничества. Как сообщает пресс-служба правительства, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

А.Арипов поздравил С.Исакова с назначением на должность премьера Кыргызстана и пожелал ему успехов в работе.

Главы правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по всем актуальным темам совместной повестки.

Кроме того, они обсудили предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, запланированный на 6 сентября.