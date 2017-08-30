Территория террора. Годовщина атаки на посольство КНР и попытки новых

30 августа 2017, 13:43 Комментарии

Ровно год назад террорист-смертник протаранил ворота посольства Китая в Кыргызстане и привел в действие взрывное устройство. Его мощность составляла несколько десятков килограммов в тротиловом эквиваленте. Боевик погиб на месте, фрагменты его тела разметало на сотни метров от эпицентра взрыва. Ударная волна была настолько сильной, что уцелел только бетонный каркас здания дипломатической миссии.

По стечению обстоятельств в тот день на территории посольства было минимальное количество сотрудников. В результате атаки ранения получили двое охранников, а смертник стал единственной жертвой, приведенной им в действие адской машины.

Спецслужбы достаточно быстро установили личность террориста, совершившего подрыв, и выявили группу подпольщиков, которые оказывали ему содействие в финансировании, приобретении автомобиля, начинив его взрывчаткой, и отдали приказ атаковать посольство Китая.

Через несколько дней ГКНБ имел достаточно оснований выступить с официальным заявлением, из которого стало понятно, что действующие на Ближнем Востоке террористические группировки, которые ограничивались угрозами в адрес Кыргызстана, начали действовать и активизируют спящие ячейки экстремистов в нашей республике. "Установлен боевик-смертник, осуществивший теракт - член международной террористической организации "Исламское движение Восточного Туркестана" в Сирии, уйгур, имевший паспорт гражданина Таджикистана на имя Халилова Зоира, 15.01.1983 г.р.", - сообщили тогда спецслужбы.

Тех, кто снабжал и инструктировал смертника в Кыргызстане, вычислили и задержали, однако главные действующие лица, которые управляют боевиками, готовят из них живые бомбы, нацеливают их и отдают приказы атаковать, находятся в недосягаемости. Заказчиками теракта у посольства Китая, по материалам следствия, были действующие в Сирии уйгурские террористические группировки, аффилированные с МТО. По материалам следствия: "Эмиссары "Джабхат ан Нусры", через главаря международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" "Абу Салоха" (Сирожиддин Мухтаров, 1971 г.р., уроженец села Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района, находится в межгосударственном розыске) поставили перед исполнителями задачу организовать террористический акт в отношении посольства КНР в Кыргызстане и профинансировали террористическую акцию".

В середине лета текущего года в Бишкеке завершится суд над тремя пособниками террориста-смертника, атаковавшего китайское посольство. Хасамидин Исмаилов, Хикматилл Абдулажанов и Кунази Мансирова были признаны виновными в причастности к организации теракта на территории дипломатической миссии. Вкупе их приговорили к 38 годам лишения свобода, но обвиняемые, не согласившись с вердиктом, подали апелляцию.

На территории террора - в Сирии, Ираке, да и в той же Турции растворились сотни, а может быть, тысячи выходцев из Кыргызстана, завербованные террористами и прошедшие диверсионно-подрывную подготовку. Сколько из них окольными путями уже вернулись домой, отследить очень сложно, тем более практически невозможно проконтролировать, чем они здесь занимаются.

В преддверии очередного Дня независимости в Кыргызстане предпринимаются усиленные меры антитеррористической направленности. Накануне спецслужбами была нейтрализована очередная группа боевиков. По приказу международных террористических организаций радикалы готовились совершить атаки и диверсии с использованием самодельных взрывных устройств в Бишкеке и Чуйской области.

На след этой ячейки силовики вышли после недавнего инцидента на улице Ауэзова, когда преступники, угрожая огнестрельным оружием и гранатой, смогли уйти от преследования сотрудников патрульной милиции. К разработке группы подключились чекисты, трое подозреваемых были задержаны через несколько дней, еще троих нейтрализовали только вчера. В результате операции, проведенной спецподразделением "Альфа", два террориста были ликвидированы, а еще одного, получившего ранение, взяли живым.

Вообще же, за последние месяцы было достаточно тревожных сообщений о возможных терактах на территории Кыргызстана. Если судить только по официальным сообщениям ГКНБ, вскрыто и нейтрализовано несколько скрытых ячеек, сформированных из наших граждан, завербованных международными террористическими организациями. Листовки и диски с радикальными призывами - это самое безобидное, что находят у боевиков. В их арсенале гранаты, автоматическое оружие, инструкции и компоненты для сборки самодельных бомб.

Силовые структуры Кыргызстана уже приведены в состояние повышенной готовности. Предпринимаются усиленные меры безопасности. Подозрительные машины будут досматриваться при необходимости с использованием специально обученных собак.

ГУВД Бишкека призвало граждан быть в праздничные дни более бдительными и внимательными. "В случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, транспорте, общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102", - говорится в сообщении столичной милиции.

Гражданам нужно спокойно и трезво оценивать складывающуюся ситуацию. Если руки террористов уже дотянулись до крупнейших городов Европы, то подлый удар они могут нанести где угодно. Сейчас главная задача - обеспечить безопасность граждан и стабильность в Кыргызстане.