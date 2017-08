Срок уплаты налогов на авто и жилье в КР продлен до 4 сентября

30 августа 2017, 13:56 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. В связи с праздниками срок уплаты налогов на транспорт, жилье и землю истекает 4 сентября, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Граждане, не успевшие уплатить налог, могут сделать это в оставшиеся дни, включая 4 сентября, в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в размере 2 000 сомов. Кроме того, за каждый день просрочки будет начисляться пеня.

