Фарерские острова выступают за более тесные связи с ЕАЭС

30 августа 2017, 13:25 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Возможности активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Фарерскими островами обсудили помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федор Черницын и глава представительства Фарерских островов в Российской Федерации Бьорн Куной в штаб-квартире ЕЭК 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Федор Черницын сообщил о международной работе ЕЭК, об имеющихся возможностях и форматах сотрудничества с ЕАЭС и установления прямых кооперационных связей с Комиссией как единым наднациональным регулирующим органом Союза.

Бьёрн Куной высказался за заключение меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Фарерских островов с целью создания площадки для диалога между официальными лицами и бизнесом стран ЕАЭС и Фарерских островов по вопросам развития взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Помощник министра ЕЭК поделился накопленным позитивным опытом работы Комиссии с зарубежными странами в формате совместных рабочих групп, сопредседателем которых выступает член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая.

"Заключение рамочного меморандума о взаимопонимании может стать оптимальным первым шагом для институализации сотрудничества Союза с Фарерами. Такой документ, с одной стороны, не будет международным договором и ни на кого не наложит дополнительных обязательств, а с другой стороны, заложит основу для официального диалога по широкой экономической повестке в формате Фареры – ЕАЭС", – заявил Федор Черницын.

Глава представительства Фарерских островов в России поблагодарил за теплый прием в штаб-квартире ЕЭК, открытость и конструктивность Комиссии в отношении внешних партнеров и высказался за налаживание более тесных кооперационных связей его государства с ЕАЭС в ближайшем будущем.