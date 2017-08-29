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Фарерские острова выступают за более тесные связи с ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/farerskie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445463-ru.html

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30 августа 2017, 13:25       Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Возможности активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Фарерскими островами обсудили помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федор Черницын и глава представительства Фарерских островов в Российской Федерации Бьорн Куной в штаб-квартире ЕЭК 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Федор Черницын сообщил о международной работе ЕЭК, об имеющихся возможностях и форматах сотрудничества с ЕАЭС и установления прямых кооперационных связей с Комиссией как единым наднациональным регулирующим органом Союза.
Бьёрн Куной высказался за заключение меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Фарерских островов с целью создания площадки для диалога между официальными лицами и бизнесом стран ЕАЭС и Фарерских островов по вопросам развития взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Помощник министра ЕЭК поделился накопленным позитивным опытом работы Комиссии с зарубежными странами в формате совместных рабочих групп, сопредседателем которых выступает член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая.
"Заключение рамочного меморандума о взаимопонимании может стать оптимальным первым шагом для институализации сотрудничества Союза с Фарерами. Такой документ, с одной стороны, не будет международным договором и ни на кого не наложит дополнительных обязательств, а с другой стороны, заложит основу для официального диалога по широкой экономической повестке в формате Фареры – ЕАЭС", – заявил Федор Черницын.
Глава представительства Фарерских островов в России поблагодарил за теплый прием в штаб-квартире ЕЭК, открытость и конструктивность Комиссии в отношении внешних партнеров и высказался за налаживание более тесных кооперационных связей его государства с ЕАЭС в ближайшем будущем.

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