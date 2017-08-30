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"Вместе - мы сила": Ролик в поддержку сборной КР по футболу перед матчем против Мьянмы (видео)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vmeste-my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445462-ru.html

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Кыргызстанцы в Канаде сняли ролик в поддержку Валентины Шевченко перед боем в UFC

30 августа 2017, 13:37       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Федерация футбола Кыргызстана подготовила ролик в поддержку играков сборной страны перед матчем против Мьянмы в рамках отборочного раунда Кубка Азии-2019.
Ролик называется "Одна страна. Одна мечта. Вместе - мы сила", на которой игроки сборной страны и болельщики – простые кыргызстанцы исполняют гимн республики. Ролик заканчивается скандированием болельщиков "Алга Кыргызстан".
Как ранее сообщалось, тренерский штаб под руководством Александра Крестинина объявил список кандидатов в сборную Кыргызстана, которая начала подготовку к матчу против Мьянмы.
Игра состоится 5 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало в 20:00.
Напомним, 29 марта Кыргызстан в первом матче победил сборную Макао со счетом 1:0, во втором матче проиграл команде Индии со счетом 0:1.

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