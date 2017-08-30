"Вместе - мы сила": Ролик в поддержку сборной КР по футболу перед матчем против Мьянмы (видео)

30 августа 2017, 13:37 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Федерация футбола Кыргызстана подготовила ролик в поддержку играков сборной страны перед матчем против Мьянмы в рамках отборочного раунда Кубка Азии-2019.

Ролик называется "Одна страна. Одна мечта. Вместе - мы сила", на которой игроки сборной страны и болельщики – простые кыргызстанцы исполняют гимн республики. Ролик заканчивается скандированием болельщиков "Алга Кыргызстан".

Как ранее сообщалось, тренерский штаб под руководством Александра Крестинина объявил список кандидатов в сборную Кыргызстана, которая начала подготовку к матчу против Мьянмы.

Игра состоится 5 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало в 20:00.

Напомним, 29 марта Кыргызстан в первом матче победил сборную Макао со счетом 1:0, во втором матче проиграл команде Индии со счетом 0:1.