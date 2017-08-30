Сапар Исаков: "Цифровизация страны является залогом ее развития"

30 августа 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. "Цифровизация страны является залогом ее развития. Она позволит дать дополнительный импульс росту отечественной экономики и снижению социальной напряженности в обществе", - заявил премьер-министр Сапар Исаков на встрече с делегацией Всемирного Банка, во главе с руководителем его офиса в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар.

Во время встречи были обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере цифровых телекоммуникаций, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава правительства особо отметил, что Всемирный Банк играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Исаков подчеркнул, что перед новым составом Правительства стоят большие цели и задачи, в реализации которых необходима поддержка международных финансовых институтов, таких как Всемирный Банк.

Премьер-министр рассказал об основных направлениях правительственной программы "Жаңы доорго кырк кадам" и отметил, что большое внимание в ней уделено вопросам развития сферы ИКТ, расширения доступа населения к интернет услугам и зеленой экономики.

"Одной из основных задач Правительства на сегодняшний день является обеспечение всех регионов и каждого села нашей страны качественной интернет связью. Мы планируем достичь этой цели в течение ближайших трех лет", - подчеркнул Исаков.

Премьер-министр также добавил, что Правительство продолжит работу по снижению цен на интернет-услуги.

Глава Правительства подчеркнул важность разработки детального плана совместной работы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь, руководитель офиса Всемирного Банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар выразила готовность к активному взаимодействию с новым составом Правительства страны по реализации проектов в различных секторах экономики.