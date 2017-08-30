Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Школы Оша полостью готовы к новому учебному году. В первый класс пойдут около 9 тыс учениковШколы Оша полостью готовы к новому учебному году. В первый класс пойдут около 9 тыс учениковВ Кыргызстане планируют открыть школу по работе с переработкой кожиВ Кыргызстане планируют открыть школу по работе с переработкой кожи

МВД предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью "скотокрадство"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445460-ru.html

Похожие новости

МВД предлагает ужесточить наказание за скотокрадство

Панкратов: Для РУз статус наблюдателя в ЕАЭС расширит сотрудничество с КР

Вернуть отдельную статью за скотокрадство предлагает МВД Кыргызстана

Минюст предлагает утвердить размер возмещения расходов, связанных с производством по уголовному делу

Минюст предлагает заключать браки не позднее 7 дней со дня подачи заявления

30 августа 2017, 12:58       Комментарии

Министерство внутренних дел предлагает вернуть в Уголовный кодекс КР статью "скотокрадство". Соответствующий проект закона министерство выносит на общественное обсуждение. Как отмечается в справке-обосновании, законом КР от 28 декабря 2016 года №218 была принята новая редакция Уголовного кодекса, в которой "скотокрадство" не выделено в отдельную статью. Данный состав преступления охвачен статьей 200 УК КР как "кража" (по преступлениям свыше 10 тыс. сомов) и статьей 90 Кодекса о проступках как "кража в незначительном размере" (причиненный ущерб в сумме до 10 тыс. сомов).
Однако, как отмечают в МВД, на практике это может привести к нежелательным последствиям.
"Например, в случае кражи двух овец, это не является уголовно наказуемым деянием по Уголовному кодексу, а является проступком. Как известно, среднерыночная цена одной овцы составляет 5 тыс. сомов, а для того, чтобы образовался состав кражи, необходима сумма ущерба свыше 10 тыс. сомов. Соответственно, это даст возможность уходить преступникам от уголовной ответственности и вызовет возмущение со стороны потерпевших и общественности в целом.
По своей квалификации кража скота является преступным деянием, совершаемым, в основном, в крупных размерах и преступной группой, которое требует особого подхода в организации работы по раскрытию и предупреждению. Если кража скота останется в общей статье "кража", проведение оперативно-разыскных мероприятий не даст положительного результата, поскольку работа в данном направлении требует специфического подхода. Опыт и навыки сотрудников, функционально занимающихся раскрытием краж личного имущества, не отвечают требованиям необходимым в организации работы по линии скотокрадства. Отмена данной статьи в Уголовном кодексе серьезно затруднит также и проведение следственных мероприятий и создаст большую волокиту", - говорится в документе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум