МВД предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью "скотокрадство"

30 августа 2017, 12:58 Комментарии

Министерство внутренних дел предлагает вернуть в Уголовный кодекс КР статью "скотокрадство". Соответствующий проект закона министерство выносит на общественное обсуждение. Как отмечается в справке-обосновании, законом КР от 28 декабря 2016 года №218 была принята новая редакция Уголовного кодекса, в которой "скотокрадство" не выделено в отдельную статью. Данный состав преступления охвачен статьей 200 УК КР как "кража" (по преступлениям свыше 10 тыс. сомов) и статьей 90 Кодекса о проступках как "кража в незначительном размере" (причиненный ущерб в сумме до 10 тыс. сомов).

Однако, как отмечают в МВД, на практике это может привести к нежелательным последствиям.

"Например, в случае кражи двух овец, это не является уголовно наказуемым деянием по Уголовному кодексу, а является проступком. Как известно, среднерыночная цена одной овцы составляет 5 тыс. сомов, а для того, чтобы образовался состав кражи, необходима сумма ущерба свыше 10 тыс. сомов. Соответственно, это даст возможность уходить преступникам от уголовной ответственности и вызовет возмущение со стороны потерпевших и общественности в целом.

По своей квалификации кража скота является преступным деянием, совершаемым, в основном, в крупных размерах и преступной группой, которое требует особого подхода в организации работы по раскрытию и предупреждению. Если кража скота останется в общей статье "кража", проведение оперативно-разыскных мероприятий не даст положительного результата, поскольку работа в данном направлении требует специфического подхода. Опыт и навыки сотрудников, функционально занимающихся раскрытием краж личного имущества, не отвечают требованиям необходимым в организации работы по линии скотокрадства. Отмена данной статьи в Уголовном кодексе серьезно затруднит также и проведение следственных мероприятий и создаст большую волокиту", - говорится в документе.