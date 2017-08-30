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В Нагасаки скончался последний пострадавший при бомбардировке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365561_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445458-ru.html

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Крупное ДТП под Пензой: пятеро пострадавших, один человек погиб. Все – граждане Кыргызстана

30 августа 2017, 13:23       Комментарии

Последний участник движения "хибакуся" (пострадавших жителей Хиросимы и Нагасаки) скончался в Японии в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок "Нихон Хиданке".
Сумитэру Танигути был одним из самых известных пострадавших при американской бомбардировке Нагасаки 9 августа 1945 года. Тогда он, будучи еще мальчиком, получил ожоги всего тела, а кожа на спине была полностью выжжена. Его фотография под названием "Красная спина" вызвала огромный резонанс во всем мире.
В момент взрыва Танигути развозил почту на велосипеде и был примерно в двух километрах от эпицентра.
"Земля под ногами тряслась, как будто произошло сильное землетрясение. После того как я пришел в себя, я посмотрел на свои руки - с них в буквальном смысле свисала кожа. Однако в тот момент я даже не чувствовал боли", - рассказал он сам в 2015 году.
Его ожоги и ранения были так сильны, что сесть он смог только спустя два года, а выписан из больницы только в 1949 году. Свою жизнь он посвятил общественной деятельности и борьбе за отказ от ядерного оружия.

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