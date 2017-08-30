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Центральная площадь столицы преображается ко Дню независимости

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365558_ce...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445457-ru.html

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30 августа 2017, 13:29       Комментарии

На центральной площади страны Ала-Тоо полным ходом идет подготовка к празднованию 31 августа - Дня независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Так, по информации МП "Зеленстрой", в целях цветочного оформления города на День независимости в теплицах городской службы готовят около 100 вазонов и контейнеров с цветочными насаждениями.
В настоящее время сотрудники муниципального предприятия активно ведут работы по выкосу газонов, вырезке порослей. Также производится формовочная стрижка хвойных деревьев, санитарная обрезка сухих веток на лиственных деревьях, чистка ирригационных систем. Приводятся в надлежащее состояние цветники и клумбы столицы, по необходимости выполняется ремонт цветников.
Кроме того, на центральной площади Ала-Тоо во время праздничных мероприятий сотрудники МП "Тазалык" будут дежурить круглосуточно.
Сотрудники городской службы произвели покраску и установку ограждений, заменили флаги. Вручную произвели очистку площади от пятен и жвачек.
Также в канун праздников будут установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн для мусора. Бригады сотрудников МП "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до ночи - это 31 августа, на День независимости, и первого сентября, на празднование Курман айта.
Днем же будут задействованы 18 дежурных сотрудников. В ночную смену для уборки мусора выйдут 72 работника МП "Тазалык". Для вывоза ТБО будут задействованы 8 единиц спецтехники и три поливомоечные машины.
В праздничный день площадь Ала-Тоо украсят светодиодными лампами в виде госфлага. Гирлянда будет протянута с одного здания до другого. Общая длина составит около 150 метров, протяженность же светодиодов - 50 километров. Лампы будут включены сегодня вечером.
Более того, сегодня, 30 августа, на площади проходит генеральная репетиция в честь празднования Дня независимости. Творческие коллективы готовят для горожан и гостей столицы грандиозную и красочную концертную программу.
Мэрия города Бишкек призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу, доносить мусор до контейнерных точек и уважать труд сотрудников городских служб.

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