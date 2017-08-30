Сапар Исаков провел совещание по исполнению республиканского бюджета на 2017 год

30 августа 2017, 13:15 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков провел рабочее совещание по исполнению республиканского бюджета на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Министр финансов Адылбек Касымалиев проинформировал о том, что за январь-июль 2017 года общий объем доходов в республиканский бюджет составил 64 244,2 млн сомов, или 100,7% от плана.

"В сравнении с аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились на 9 585,7 млн сомов. Налоговые поступления составили 48 601,2 млн сомов при плане 48 772,3 млн сомов, что составляет 99,6% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов в денежном выражении составил 5 295,7 млн сомов. По таможенной службе поступление составило 17 839,4 млн сомов, выполнение плана составило 101,0%", — сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.

Глава правительства Сапар Исаков обратил внимание на необходимость завершения работы по оптимизации деятельности государственных предприятий.

"При правильном подходе оптимизация государственных предприятий может существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета. У многих государственных предприятий рентабельность равна 1%, хотя фактически они могут работать более эффективно в интересах страны", — сказал он.

Премьер-министр отметил, что в срок до 1 октября 2017 года правительство Кыргызской Республики должно внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики законопроект "О республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы", в связи с чем соответствующим государственным органам необходимо ускорить работу по подготовке указанного документа в срок.

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