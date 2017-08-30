Активистка, попавшая в аварию, не хочет брать деньги с виновника ДТП, чтобы проучить нарушителей

30 августа 2017, 13:20 Комментарии

Преподавательница АУЦА, феминистка и активистка правозащитной организации Мохира Суяркулова попала в аварию. В такси, в котором она находилась, врезался вылетевший на встречную полосу джип "Лексус GX470" (госномер B 0710 AE), женщина и водитель такси получили серьезные травмы.

Как сообщает на своей странице в социальных сетях подруга пострадавшей Мария Лукина, Мохира и ее близкие приняли решение не принимать никакой помощи от виновника аварии без решения суда.

"Оплата лечения чаще всего становится единственным способом "искупления вины" для преступников за рулем, которые не только избегают уголовного наказания, но и с чистой совестью вновь садятся за руль и совершают новые преступления. Мы хотим разорвать этот порочный круг, но для этого нам нужна помощь", — написала она.

Однако на лечение активистки требуются средства, и близкие просят кыргызстанцев о помощи.

"Мы обращаемся ко всем, кто знает Мохиру лично, и к тем, кто с ней не знаком, но кого эта ситуация не оставляет равнодушным: мы просим перечислить посильную сумму на лечение и восстановление женщины на электронный кошелек "Элсом" — 996 555 000 346", — говорится в сообщении.

Мохира и водитель такси в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Преподавательница получила ушиб головного мозга, повреждения лица и перелом обеих бедренных костей. Сложные операции и долгое восстановление также предстоят водителю такси. Человек, управлявший "Лексусом", не получил серьезных травм.

В настоящее время следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

"За последние годы в Кыргызстане произошли тысячи автокатастроф, унесших жизни сотен людей и оставивших еще больше навсегда покалеченными. Мы живем в состоянии ежедневной войны на дорогах, и следующей жертвой может стать каждый из нас. Виновники трагедий слишком часто остаются безнаказанными и продолжают ездить по дорогам, подвергая смертельной опасности всех остальных", — добавила подруга пострадавшей Мария Лукина.