В одном из бишкекских дворов обнаружен труп женщины

30 августа 2017, 13:21 Комментарии

В Бишкеке на одной из детских площадок обнаружено тело женщины. Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Сообщается, что тело на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева нашли местные жители.

"По предварительным данным, женщине было 25-30 лет. При первичном осмотре следов насилия на теле не найдено. Как рассказали местные жители, она была без определенного места жительства. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти женщины", — сообщили в ГУВД.

В милиции также уточнили, что личность женщины сейчас устанавливается.