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В одном из бишкекских дворов обнаружен труп женщины

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-odno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445454-ru.html

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Не хотела разводиться с ее сыном — подозреваемая в обезглавливании женщины

30 августа 2017, 13:21       Комментарии

В Бишкеке на одной из детских площадок обнаружено тело женщины. Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Сообщается, что тело на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева нашли местные жители.
"По предварительным данным, женщине было 25-30 лет. При первичном осмотре следов насилия на теле не найдено. Как рассказали местные жители, она была без определенного места жительства. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти женщины", — сообщили в ГУВД.
В милиции также  уточнили, что личность женщины сейчас устанавливается.

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