Президент Атамбаев принял участие в церемонии открытия главного корпуса новых энергоблоков ТЭЦ Бишкека

30 августа 2017, 12:51 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 30 августа, посетил ТЭЦ города Бишкека и принял участие в торжественной церемонии открытия главного корпуса новых энергоблоков. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие мэр Бишкека Албек Ибраимов, председатель Национальной энергетической холдинговой компании Айбек Калиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сяо Цинхуа, руководство компании ТВЕА, а также ветераны-энергетики и трудовой коллектив столичной ТЭЦ.

После церемонии разрезания ленты глава государства осмотрел здание главного корпуса.

В ходе своего выступления президент Алмазбек Атамбаев отметил, что сегодняшний день очень волнительный для него.

"Это праздник. И очень хорошо, что он проходит в преддверии Дня независимости Кыргызской Республики. Хочу поздравить всех и с сегодняшним праздником, и с завтрашним", — сказал Алмазбек Атамбаев. – Как вы знаете, мне осталось в соответствии с Конституцией несколько месяцев, чтобы доработать. 1 декабря истекают мои полномочия. Я в эти дни вспоминаю, как было и что будет. Мы помним, горожане, бишкекчане помнят, что было со светом, когда отключали не улицы, дома и кварталы, а целые районы. Мы помним, когда целые области могли остаться без света или газа. Когда говорят, что за 6 лет президентства Атамбаева ничего не сделано — это слепцы, конечно. Те, которые не хотят видеть, чего достигла страна, благодаря ее народу, труженикам и содействию дружественных братских стран".

1 of 6 Глава государства напомнил, что всего несколько лет назад Бишкек получал электроэнергию через территорию соседней страны.

"И молили бога, чтобы Бишкек не остался без света. Потому что на тот момент действующих мощностей столичной ТЭЦ всего было 350 мегаватт. При этом мы даже свою электроэнергию получали через другую страну", — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент Алмазбек Атамбаев также напомнил о критике многих важных инициатив государства.

"Я помню, сколько было криков и шума, когда мы начали строить "Датка-Кемин". Я помню, сколько было крика, когда мы "Газпрому" передавали "Кыргызгаз", проржавевший, весь в долгах. Но сегодня мы ни перед кем не стоим на коленях, — сказал президент. – Это казалось мечтой всего несколько лет назад. Когда мечтаешь, когда же у нас будет хватать электроэнергии, когда у нас будут дороги, когда у нас будет армия. Все это сделано с помощью наших друзей и нашим народом буквально за эти последние годы. Я горжусь своей страной. Горжусь своим народом. Я безмерно благодарен руководителям стран, которые помогали нам все это время".

Президент подчеркнул, что страна брала кредиты только на те проекты, которые закладывают основу для расцвета экономики Кыргызстана.

"Если бы у нас не было ЛЭП "Датка-Кемин", не было ТЭЦ, не хватало бы электроэнергии, какой инвестор бы сюда пришел? — сказал Алмазбек Атамбаев. — Какой бизнесмен пришел бы к нам, если бы у него не было света, чтобы станок закрутился, чтобы в цехе было светло, чтобы швейная машинка заработала?"

Глава государства отметил, что Бишкек для него — родной город, с которым связаны десятки лет жизни.

"Я всегда хотел, чтобы здесь было уютно, здесь было тепло, светло, чтобы здесь были хорошие дороги", — признался Атамбаев.

1 of 6 Президент Алмазбек Атамбаев также коснулся политической ситуации в стране в период предстоящих выборов нового главы государства.

"Сейчас многое делается, чтобы президентом не стал человек, который продолжит путь Атамбаева. Мы с таким трудом, с такими лишениями, жертвами нашли этот путь. Но есть те, кто хочет прежних порядков. Есть люди, которые хотят сделать коммерческий комок из Кыргызстана, хотят зарабатывать на его ресурсах, на трагедии людей. Этого не будет. Сейчас идет раскачка, что власть применяет административный ресурс с тем, чтобы попытаться дестабилизировать страну после выборов. Я хочу напомнить, что я до 1 декабря — президент этой страны, и мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться привести снова нашу страну к смуте, очень жестко наказать. Тем более, когда меня поддерживает народ", — сказал Алмазбек Атамбаев.

Кроме того, глава государства отметил достижения во внешней политике, подчеркнув, что главной задачей было выстроить хорошие отношения с соседями.

"Во внешней политике нам удалось сделать большой шаг вперед", — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент подчеркнул, что за последние годы создан надежный фундамент, и через год-полтора страна сможет пойти вперед уже другими темпами.