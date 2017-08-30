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Школы Оша полостью готовы к новому учебному году. В первый класс пойдут около 9 тыс учеников

Источник:
http://kabar.kg/news/shkoly-g....

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445452-ru.html

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30 августа 2017, 13:00       Комментарии

Ош, 30.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Все школы города Ош полностью готовы к новому учебному году. Об этом сообщили в Ошском городском отделе образования.
По данным ведомства, в городе имеются 71 школа, в них завершились ремонтные работы. В этом году в первый класс приняли около 9 тыс учеников, а общее число составит 64 тыс школьников, которых будут обучать 3 тыс 252 преподавателя.
В городе Ош имеется 55 государственных школ, 20 из которых являются школой-гимназией, также имеются 12 частных и 4 государственно-частных школ.

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