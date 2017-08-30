Школы Оша полостью готовы к новому учебному году. В первый класс пойдут около 9 тыс учеников

30 августа 2017, 13:00 Комментарии

Ош, 30.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Все школы города Ош полностью готовы к новому учебному году. Об этом сообщили в Ошском городском отделе образования.

По данным ведомства, в городе имеются 71 школа, в них завершились ремонтные работы. В этом году в первый класс приняли около 9 тыс учеников, а общее число составит 64 тыс школьников, которых будут обучать 3 тыс 252 преподавателя.

В городе Ош имеется 55 государственных школ, 20 из которых являются школой-гимназией, также имеются 12 частных и 4 государственно-частных школ.