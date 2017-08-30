Премьер Сапар Исаков провел совещание по исполнению республиканского бюджета

30 августа 2017, 13:14 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел рабочее совещание по исполнению республиканского бюджета на 2017 год. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Министр финансов Адылбек Касымалиев проинформировал о том, что за январь-июль 2017 года общий объем доходов в республиканский бюджет составил 64 244,2 млн. сомов, или 100,7% от плана.

"В сравнении с аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились на 9 585,7 млн. сомов. Налоговые поступления составили 48 601,2 млн. сомов при плане 48 772,3 млн. сомов, что составляет 99,6% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов в денежном выражении составил 5 295,7 млн. сомов. По таможенной службе поступление составило 17 839,4 млн. сомов, или выполнение плана составило 101,0%", — сказал Касымалиев.

Глава правительства обратил внимание на необходимость завершения работы по оптимизации деятельности государственных предприятий.

"При правильном подходе оптимизация государственных предприятий может существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета. У многих государственных предприятий рентабельность равна 1%, хотя фактически они могут работать более эффективнее в интересах страны", — сказал он.

Исаков отметил, что в срок до 1 октября 2017 года правительство КР должно внести в Жогорку Кенеш законопроект "О республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы", в связи с чем соответствующим государственным органам необходимо ускорить работу по подготовке указанного документа в срок.