Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков провел совещание по исполнению республиканского бюджета на 2017 годСапар Исаков провел совещание по исполнению республиканского бюджета на 2017 годВ День независимости городской транспорт меняет свой маршрутВ День независимости городской транспорт меняет свой маршрут

Премьер Сапар Исаков провел совещание по исполнению республиканского бюджета

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445451-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков: "Цифровизация страны является залогом ее развития"

Сапар Исаков провел совещание по исполнению республиканского бюджета на 2017 год

Катарский фонд провел благотворительный концерт в поддержку 500 детям из неполных семей

Экономика Кыргызстана выросла на 7%: Хороший старт для Сапара Исакова

Экономика Кыргызстана выросла на 7%: Хороший старт для правительства Исакова

30 августа 2017, 13:14       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел рабочее совещание по исполнению республиканского бюджета на 2017 год. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Министр финансов Адылбек Касымалиев проинформировал о том, что за январь-июль 2017 года общий объем доходов в республиканский бюджет составил 64 244,2 млн. сомов, или 100,7% от плана.
"В сравнении с аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились на 9 585,7 млн. сомов. Налоговые поступления составили 48 601,2 млн. сомов при плане 48 772,3 млн. сомов, что составляет 99,6% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов в денежном выражении составил 5 295,7 млн. сомов. По таможенной службе поступление составило 17 839,4 млн. сомов, или выполнение плана составило 101,0%", — сказал Касымалиев.
Глава правительства обратил внимание на необходимость завершения работы по оптимизации деятельности государственных предприятий.
"При правильном подходе оптимизация государственных предприятий может существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета. У многих государственных предприятий рентабельность равна 1%, хотя фактически они могут работать более эффективнее в интересах страны", — сказал он.
Исаков отметил, что в срок до 1 октября 2017 года правительство КР должно внести в Жогорку Кенеш законопроект "О республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы", в связи с чем соответствующим государственным органам необходимо ускорить работу по подготовке указанного документа в срок.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум