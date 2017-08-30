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В Кыргызстане планируют открыть школу по работе с переработкой кожи

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445450-ru.html

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30 августа 2017, 12:55       Комментарии

Для ведения производства по переработке кожи не хватает кадров. Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщил основатель кыргызской обуви Али Омуров.
По его словам, Кыргызстан импортирует из других стран все: начиная с резины для зубов младенцев, заканчивая обувью. "Наши деньги уходят на экономику зарубежных стран. Наша основная проблема - кадры. Все остальное можно решить, есть бизнесмены, которые хотят открыть маленькие предприятия, но кадров не хватает", - сообщил А.Омуров.
Он отметил, что переработка кожи - это выигрышный вариант для производства в Кыргызстане.
"Если мы откроем в одном селе мини-предприятие по переработке кожи, то будут производить дубленки стоимостью 15 тыс. сомов, там же мы будем производить обувь, сумки, предметы быта. Если мы решим вопрос кадров, то мы сможем открыть предприятия и экспортировать кожу", - сказал он.
Для решения вопроса А.Омуров и его команда планируют открыть в Бишкеке школу по обучению кадров.
По словам специалиста по работе с кожей Айгуль Чукбаевой, нехватка кадров еще связана с тем, что в университетах на такие специальности никто не приходит учиться.
"Никто не хочет работать в такой сфере. но я хочу сказать, что сейчас большой спрос именно на таких специалистов. У меня приходят и спрашивают, но мы не находим", - сообщила А.Чукбаева.

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