В Ноокенском районе задержан местный житель, подозреваемый в ограблении частного извозчика

30 августа 2017, 12:17 Комментарии

В Ноокенском районе милицией задержан местный житель, подозреваемый в ограблении частного извозчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

26 августа в айыльном округе Масы Ноокенского района к 50-летнему местному жителю, водителю автомашины марки "Хюндай Портер", подошел незнакомый парень азиатской внешности в возрасте 20-25 лет и попросил подвезти.

В вечернее время, когда проезжали мимо поля у села Беш-Жыгач, незнакомец, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал остановиться и отдать ключи и документы от автомашины. Водитель сумел вырваться и убежать, прихватив с собой ключи. Грабитель не смог завести автомашину и скрылся, унеся с собой документы от автотранспорта, водительское удостоверение и паспорт.

По поступлении сигнала о данном преступлении на место происшествия выехали оперативники Ноокенского РОВД. Следственный отдел ОВД возбудил по данному факту уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого грабителя.

В результате принятых мер по горячим следам задержан житель села Мамбеков гражданин М.М. 1997 года рождения. При задержании он скрывался от милиции у знакомых на соседней улице. Подозреваемый был водворен в ИВС. Решением суда задержанный гражданин М.М. отпущен под домашний арест. Следствие продолжается.