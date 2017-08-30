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В Ноокенском районе задержан местный житель, подозреваемый в ограблении частного извозчика

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-nook...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445445-ru.html

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30 августа 2017, 12:17       Комментарии

В Ноокенском районе милицией задержан местный житель, подозреваемый в ограблении частного извозчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
26 августа в айыльном округе Масы Ноокенского района к 50-летнему местному жителю, водителю автомашины марки "Хюндай Портер", подошел незнакомый парень азиатской внешности в возрасте 20-25 лет и попросил подвезти.
В вечернее время, когда проезжали мимо поля у села Беш-Жыгач, незнакомец, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал остановиться и отдать ключи и документы от автомашины. Водитель сумел вырваться и убежать, прихватив с собой ключи. Грабитель не смог завести автомашину и скрылся, унеся с собой документы от автотранспорта, водительское удостоверение и паспорт.
По поступлении сигнала о данном преступлении на место происшествия выехали оперативники Ноокенского РОВД. Следственный отдел ОВД возбудил по данному факту уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого грабителя.
В результате принятых мер по горячим следам задержан житель села Мамбеков гражданин М.М. 1997 года рождения. При задержании он скрывался от милиции у знакомых на соседней улице.  Подозреваемый был водворен в ИВС. Решением суда задержанный гражданин М.М. отпущен под домашний арест. Следствие продолжается.

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