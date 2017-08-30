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ГНС: В связи с праздниками срок уплаты налогов на транспорт, жилые дома и землю истекает 4 сентября

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/gns-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445444-ru.html

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Минобразования: Учителя за 1 сентября должны получить двойную оплату

30 августа 2017, 12:32       Комментарии

В связи с тем, что на 1 сентября текущего года выпадает праздничный день, а на 2 сентября – выходной день, сроки приема налогов на транспорт, жилые дома и землю истекают 4 сентября включительно. Об этом сообщает Государственная налоговая служба КР.
"Граждане, еще не успевшие уплатить налог на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог, смогут это сделать в оставшиеся дни, в том числе 4 сентября. Налоги можно оплатить в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг", — отмечают в Налоговой.
Напоминаем, что за несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.

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