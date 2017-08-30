Офицеры финполиции дали присягу на защиту экономической безопасности страны

30 августа 2017, 12:26 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. В Бишкеке в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) состоялась церемония принятия присяги вновь принятых сотрудников, приуроченная к празднованию Дня независимости страны. Молодые офицеры дали присягу на защиту государственных интересов, соблюдения Конституции и законов, исполнения приказов командиров и начальников, защиту экономической безопасности Кыргызстана.

В рамках проводимой реформы системы правоохранительных органов страны ГСБЭП проведен конкурсный отбор, по итогам которого на службу были зачислены новые сотрудники.

С поздравительной речью на мероприятии выступил председатель службы Замирбек Осмонов.

"В 2018 году служба будет праздновать свой юбилейный год - 25 лет со дня образования органов финансовой полиции. Мы так же, как и республика, стали самостоятельным органом, и руководством страны на нас были возложены задачи по обеспечению экономической безопасности, искоренению коррупции и пополнению доходной части бюджета, а также по защите бизнеса. Сегодня необходимо, чтобы наша национальная экономика стала на устойчивый путь развития", - сказал Осмонов.

После завершения церемонии председатель вручил отличившимся сотрудникам правительственные и ведомственные награды.