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Воспитанники дома-интерната сыграли в футбол против сборной Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vospitann...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445441-ru.html

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30 августа 2017, 12:39       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. 20 воспитанников дома-интерната "Алтын Уя" провели товарищеский матч по футболу со сборной Кыргызстана.
Матч получился по-настоящему дружеским, но и без спортивной борьбы не обошлось.
В Федерации футбола сообщили, что все было, как положено: предматчевые установки тренера и подбадривающие возгласы болельщиков. Обе команды остались довольны игрой.
"Эти ребята играют в футбол и активно участвуют в различных соревнованиях, следят за выступлениями сборной страны", - сообщили в федерации.
Также всем ребятам передали билеты на предстоящий матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 против сборной Мьянмы. Игра состоится 5 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало в 20:00.

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