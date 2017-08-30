Воспитанники дома-интерната сыграли в футбол против сборной Кыргызстана

30 августа 2017, 12:39 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. 20 воспитанников дома-интерната "Алтын Уя" провели товарищеский матч по футболу со сборной Кыргызстана.

Матч получился по-настоящему дружеским, но и без спортивной борьбы не обошлось.

В Федерации футбола сообщили, что все было, как положено: предматчевые установки тренера и подбадривающие возгласы болельщиков. Обе команды остались довольны игрой.

"Эти ребята играют в футбол и активно участвуют в различных соревнованиях, следят за выступлениями сборной страны", - сообщили в федерации.

Также всем ребятам передали билеты на предстоящий матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 против сборной Мьянмы. Игра состоится 5 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало в 20:00.