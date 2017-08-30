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Известная австрийская писательница написала роман о Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/izvestnai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445440-ru.html

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30 августа 2017, 12:45       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Известная австрийская писательница Даниела Эммингер написала роман на немецком языке о Кыргызстане, сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее информации, 28 августа состоялась встреча посла Кыргызстана в Австрии Бакыта Джусупова с известной австрийской писательницей Даниелой Эммингер.
Эммингер является автором пяти романов и лауреатом нескольких литературных премий в немецкоговорящих странах. Д.Эммингер готовится опубликовать свой следующий роман на немецком языке, события в котором происходят в Кыргызстане. Писательница прилетела в Кыргызстан в 2015 году совсем случайно и всего намеревалась остаться всего на пару недель, но Кыргызстан вдохновил её на написание следующего произведения.
С 2015 года Д.Эммингер побывала практически в каждом регионе Кыргызстана и получила незабываемый опыт и вдохновение. Через свой роман Д.Эммингер желает просветить австрийское население об удивительной стране и её народе. Писательница поделилась своими впечатлениями после прочтения "Манаса" и романов Чингиза Айтматова.
По итогам встречи Джусупов выразил благодарность Эммингер за ее творческий труд и намерение построить творческий мост между Кыргызстаном и Австрией через свое литературное произведение. Кроме того, Джусупов выразил готовность оказать содействие в популяризации её романа после опубликования, как в Австрии, так и в Кыргызстане.

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