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Пострадавших кыргызстанцев от урагана "Харви" в США нет – МИД

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-postr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445439-ru.html

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30 августа 2017, 12:47       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Согласно полученной информации от наших соотечественников в городе Хьюстоне, штата Техас, никто из кыргызстанцев в результате урагана Харви и масштабного наводнения не пострадал, сообщили в МИД.
Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с кыргызстанцами, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.
Посольство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей.
Также посольство рекомендует всем гражданам Кыргызстана временно отказаться от поездок в данный регион США.
Ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли, по меньшей мере, 5 человек, более 10 пострадали.
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