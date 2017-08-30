Общий рынок автотранспорта ЕАЭС поможет росту экономик Союза

30 августа 2017, 12:52 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Автомобильные перевозки являются динамично развивающимся и наиболее рыночно ориентированным видом транспорта. За два года с начала функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем перевозок автомобильным транспортом увеличился на 4%, а грузооборот – на 7%. Положительная динамика продолжается и в этом году. Так, за первое полугодие 2017 года объем перевозок грузов вырос на 2%, а грузооборот – на 3,2%. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов на совместной с Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) конференции "Автомобильный транспорт: новые возможности для укрепления евразийской интеграции", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Мероприятие прошло в рамках международного форума "Евразийская неделя".

На долю автомобильного транспорта приходится 82% общего объема перевозок грузов и 94% пассажирских перевозок государств-членов Союза. "Однако роль автотранспорта в ЕАЭС не ограничивается обеспечением связей между странами евразийской "пятерки", а также между ЕАЭС и Европейским союзом", – отметил министр ЕЭК. В перспективе в рамках сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути может стремительно вырасти спрос на международные автомобильные перевозки китайских грузов. И странам ЕАЭС к этому надо быть готовым.

"За два года интеграции пяти стран достигнуты определенные результаты: международные перевозки грузов автотранспортом по территории наших государств осуществляются на безразрешительной основе, что существенно упростило процесс перевозки грузов и повысило скорость их доставки. Это касается двусторонних, транзитных перевозок и перевозок между странами внутри Союза", – рассказал Адамкул Жунусов.

Дальнейшие меры по развитию интеграционного потенциала стран ЕАЭС в сфере транспорта и инфраструктуры заложены в стратегическом документе – Основных направлениях и этапах реализации транспортной политики, который был принят президентами стран в декабре прошлого года. ЕЭК разрабатывает "дорожную карту" по реализации этого документа. Это позволит снять существующие ограничения при перевозках всеми видами транспорта к 2025 году, поэтапно устранить большинство барьеров и ограничений и в конечном счете сформировать единое транспортное пространство, создать общий рынок транспортных услуг ЕАЭС.

"Дорожная карта" по реализации Основных направлений в сфере автомобильного транспорта 5 августа 2017 года была окончательно согласована на совещании министров транспорта государств-членов Евразийского экономического союза. Рассчитываем, что она будет принята Евразийским межправительственным советом уже в нынешнем году", – заявил министр ЕЭК.

Президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Кристиан Лабро напомнил, что "Евразия – это не что иное, как мост между Европой и Азией, поэтому интеграция с ЕС крайне важна". В этом смысле огромные возможности предлагает цифровизация.

"Наиболее высока сейчас роль автотранспорта в Казахстане, – рассказал другой представитель IRU, консультант постоянного представительства организации в Евразии Александр Забоев. – При этом в большей степени он доступен для потребителей в Армении, Беларуси и Кыргызстане". Существенный объем автоперевозок зафиксирован сегодня в странах ЕАЭС, а не между ЕАЭС и третьими странами. Вместе с тем, основной объем перевозок приходится на две пары стран: Россия и Беларусь, Россия и Казахстан. Существенный прирост перевозок по итогам 2017 года, возможно, продолжится и в 2018 году.

Среди прочих тенденций эксперты прогнозируют усиление цифровизации. Отрасль автомобильных перевозок, по мнению Александра Забоева, ждет постепенная "уберизация" – рост использования электронных площадок. С ним согласен и эксперт по пассажирскому транспорту и профессиональному обучению постоянного представительства IRU в Евразии Елена Анфимова. "Не случайно кто-то назвал смартфон "гражданином мира". Скорее, человек откажется от автомобиля, чем от смартфона: дигитализация усиливается повсеместно, включая и перевозки. При этом за пользование инфраструктурой будут взиматься все большие деньги".

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей отметил, что после распада Советского Союза система правового регулирования была нарушена, и сегодня она представляет собой "слоеный пирог". Часть соглашений является результатом взаимодействия отдельных государств ЕАЭС, другая относится к межминистерским. У России, как отметил Алексей Бакирей, есть понимание того, что двусторонние соглашения должны быть переосмыслены: соглашения с Арменией и Беларусью фактически являются межминистерскими, ведется работа по их доработке. Представитель Минтранса России пояснил, почему сохраняется потребность в двусторонних соглашениях, "если все в ЕАЭС". Дело в том, что не все вопросы вошли в Договор о Союзе и есть вызовы, которые появляются со временем. Поэтому, по словам Алексея Бакирея, предстоит еще большая работа по выявлению противоречий, существующих из-за того, что есть разные источники формирования права по перевозкам.

Глава постоянного представительства IRU в Евразии Дмитрий Чельцов считает, что потребуется еще немало усилий для гармонизации. Все бизнес-ассоциации активно работают над этим. Отклонения от международных процедур необходимо устранять, и делать это нужно максимально оперативно.

В свою очередь, и.о. директора отдела устойчивого транспорта Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Вальтер Нисслер полагает, что страны ЕАЭС находятся в эпицентре разветвленной транспортной сети. "Когда мы говорим о транспортных системах, гармонизация необходима на всех уровнях. Уверен в том, что есть много положительных эффектов, связанных с ключевыми аспектами развития транспортной системы. Все это способствует росту экономик, а страны, не имеющие выход к морю благодаря проектам ЕАЭС смогут его получить. Общий рынок автотранспорта улучшит региональные экономики",– уверен представитель ЕЭК ООН.