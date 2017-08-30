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В результате урагана и наводнения в Техасе кыргызстанцы не пострадали, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445437-ru.html

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30 августа 2017, 12:42       Комментарии

Никто из кыргызстанцев в результате урагана Харви и масштабного наводнения в штате Техас США не пострадал. Об этом 30 сентября сообщила пресс-службе Министерства иностранных дел Кыргызстана.
Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.
Посольство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:
Police, firefighters or ambulance: 911 or (713) 884-3131
City of Houston (Emergencies) 311 or (713) 837-0311
FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321
Harris County (713) 755-5000
Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300
Flood Control (713) 684-4000
Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244
"Посольство по прежнему рекомендует всем гражданам Кыргызстана временно отказаться от поездок в данный регион США", - говорится в сообщении.
Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.
Ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум 5 человек, более 10 пострадали.

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