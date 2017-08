В результате урагана и наводнения в Техасе кыргызстанцы не пострадали, - МИД

30 августа 2017, 12:42 Комментарии

Никто из кыргызстанцев в результате урагана Харви и масштабного наводнения в штате Техас США не пострадал. Об этом 30 сентября сообщила пресс-службе Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.

Посольство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:

Police, firefighters or ambulance: 911 or (713) 884-3131

City of Houston (Emergencies) 311 or (713) 837-0311

FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321

Harris County (713) 755-5000

Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300

Flood Control (713) 684-4000

Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244

"Посольство по прежнему рекомендует всем гражданам Кыргызстана временно отказаться от поездок в данный регион США", - говорится в сообщении.

Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.

Ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум 5 человек, более 10 пострадали.