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Юные футболистки проиграли Таджикистану и стали последними на CAFA Girls

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365553_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445436-ru.html

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30 августа 2017, 12:26       Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) уступила второй матч на международном турнире CAFA Girls Tournament 2017, который проходит в городе Гиссар (Таджикистан).
Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, свой заключительный матч кыргызстанки провели с хозяевами турнира и проиграли со счетом 1:0.
Именно результат этого матча решил судьбу бронзовых медалей турнира и третьими стали таджикистанки. А сборная Кыргызстана заняла последнее место.
Отметим, первое место заняла сборная Узбекистана, которая в заключительном матче одолела Иран со счетом 2:0 и те, в свою очередь, стали вторыми.
Напомним, соревнования организованы для стран - участниц Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). В турнире играют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана.
В первый день игр кыргызстанки сыграли вничью с Ираном (0:0), а узбекистанки с крупным счетом одолели представительниц Таджикистана (8:2). Во второй день наши девушки уступили Узбекистану (0:3), а Иран выиграл хозяев поля (3:1).
В прошлом году в женском турнире до 19 лет футболистки Кыргызстана завоевали бронзу.

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