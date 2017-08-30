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Австрийская писательница написала роман о Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445434-ru.html

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30 августа 2017, 12:22       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Австрийская писательница Даниела Эммингер написала роман о Кыргызстане, сообщила пресс-служба МИД КР.
Даниела Эммингер - автор пяти книг и лауреат нескольких литературных премий в немецкоговорящих странах. Она готовится опубликовать очередную работу, новый роман посвящен Кыргызстану.
С помощью своего произведения Эммингер желает просветить соотечественников "об удивительной стране и ее народе". Писательница побывала в Кыргызстане в 2015 году, объездила почти все регионы. Во время личной встречи с послом КР в Австрии Бакытом Джусуповым романистка рассказала, что на создание новой книги ее вдохновила не только природа, но и эпос "Манас", и творчество Чингиза Айтматова.
На вопрос журналиста Sputnik о сюжетной линии романа в пресс-службе МИД ответили, что книга рассказывает о Кыргызстане и его природе.
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