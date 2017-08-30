Австрийская писательница написала роман о Кыргызстане

30 августа 2017, 12:22 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Австрийская писательница Даниела Эммингер написала роман о Кыргызстане, сообщила пресс-служба МИД КР.

Даниела Эммингер - автор пяти книг и лауреат нескольких литературных премий в немецкоговорящих странах. Она готовится опубликовать очередную работу, новый роман посвящен Кыргызстану.

С помощью своего произведения Эммингер желает просветить соотечественников "об удивительной стране и ее народе". Писательница побывала в Кыргызстане в 2015 году, объездила почти все регионы. Во время личной встречи с послом КР в Австрии Бакытом Джусуповым романистка рассказала, что на создание новой книги ее вдохновила не только природа, но и эпос "Манас", и творчество Чингиза Айтматова.

На вопрос журналиста Sputnik о сюжетной линии романа в пресс-службе МИД ответили, что книга рассказывает о Кыргызстане и его природе.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });