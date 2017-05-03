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Общественный транспорт Бишкека изменит маршруты в связи с празднованием Дня независимости

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/obshhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445433-ru.html

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30 августа 2017, 11:34       Комментарии

Мэрия города Бишкек информирует, что в связи с ограничением движения в День независимости по проспекту Чуй и улице Киевская от Тоголока Молдо до Тыныстанова внесены изменения в схемы движения маршрутов городского общественного транспорта.
В период с 6:00 до 12:00 часов будет приостановлена работа троллейбусного маршрута № 9. Схема маршрута № 7 будет сокращена со стороны микрорайона Тунгуч до остановки "Цирк" по улице Абдрахманова, со стороны жилого массива Ак-Ордо — до ТРК "Ош Базары".
Движение автобусных маршрутов № 38 и № 42 будет осуществляться по улице Токтогула и Московской (в зависимости от направления движения), автобусного маршрута № 7 — по проспекту Жибек Жолу.
Микроавтобусные маршруты, осуществлявшие движение по проспекту Чуй и улице Киевской (на указанном участке), будут также временно перенесены на улицы Токтогула, Московскую, Фрунзе.
Мэрия города Бишкек просит горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

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