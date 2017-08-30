Экономика Кыргызстана выросла на 7%: Хороший старт для Сапара Исакова

30 августа 2017, 11:59 Комментарии

Итоги социально-экономического развития страны за первые семь месяцев 2017 года внушают оптимизм, и новому правительству Сапара Исакова есть от чего стартовать, проводить реформы.

Показатели семи месяцев, как признают эксперты, – показатели успеха команды правительства под руководством экс-премьер-министра С. Жээнбекова, сумевшей добиться устойчивого роста основных направлений народного хозяйства.

Еще полтора года назад новый кабинет министров приступил к работе в критических условиях: ВВП сократился на 4,9%, а объем производства — на 26%, экспорт снизился на 17%. Мировой кризис эхом отразился на отечественной экономике. Но несмотря на это, за прошедшее время Кыргызстану удалось преодолеть неблагоприятную ситуацию и, как отметил предыдущий глава правительства, "стать единственным членом Евразийского экономического союза, которому удалось зафиксировать положительные темпы роста".

По данным Нацстаткома, с января по июль объем ВВП составил почти 240 млрд сомов и увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем валового внутреннего продукта сложился в более чем 214 млрд сомов и увеличился на 3,6%.

Рост обеспечен за счет возросших объемов в сельском хозяйстве на 0,8%, строительстве на 5,4%, промышленности на 32,69%, сфере оптовой и розничной торговли почти на 4%. В правительстве уверенно заговорили о том, что страна преодолела риски спада экономики, несмотря на сложный процесс приспособления к условиям и правилам ЕАЭС. С легкой руки экс-премьера и его команды в Кыргызстане наметился позитивный экономический тренд, а рост ВВП был назван "самым отрадным показателем".

Ключевые макроэкономические показатели обусловлены внутренними и внешними факторами, как положительными, так и отрицательными. Среди благоприятных причин: предоставление льготных займов фермерам, увеличение прямых инвестиций и потока денежных переводов, рост цен на золото, стабилизация инфляции и экономического роста в странах, являющихся для Кыргызстана основными торговыми партнерами – в России, Китае, Беларуси. Негативные признаки, замедляющие темпы роста, определили повышение цен, в том числе и их сезонные колебания, на основные продукты питания, высокие ставки бизнес кредитов, зависимость внутреннего рынка от импорта муки, круп, растительного масла и пр.

Так, Нацстатком констатирует, что, уровень потребительских цен на товары и услуги в республике в июле 2017 года составил 1,8%. В основном возросла стоимость на пищевые продукты, безалкогольные напитки, сигареты (больше чем на 15%) и услуги. Непродовольственные товары и алкоголь, наоборот, подешевели. По сравнению с июнем этого года, цены по всей республике снизились на 1%, за исключением сферы услуг.

Умеренного роста цен удалось добиться за счет эффективных мер денежно-кредитной политики. Нацбанк КР, совершая валютные операции, сглаживал резкие колебания обменного курса доллара США по отношению к сому. С начала года этот показатель снизился на 0,8% — с 69,2301 сома до 68,6500 сома за 1 доллар США на конец июля. За 7 месяцев Национальный банк купил валюту на сумму свыше 18 млн долларов и продал на 22,1 млн долларов США.

Развитие экспорта – направление, которому экс-премьер уделял пристальное внимание – совершило резкий скачок вперед. С начала года Кыргызстан экспортировал товары на более 800 млн долларов, и с прошлого года этот показатель вырос на 30,1%. Сухофрукты, овощи, стекло, мужской трикотаж, полезные ископаемые проложили дорожку на внешние рынки в этом году. В будущем этот список пополнят мясная, молочная, текстильная, обувная отрасли. Именно на эти направления сделал ставку экс-руководитель правительства С. Жээнбекова, выразив уверенность в том, что они могут составить серьезную конкуренцию другим странам-экспортерам, в том числе и в рамках ЕАЭС. Будучи премьер-министром, он предложил открыть молочные заводы во всех регионах страны, поскольку это направление выгодно выделяет Кыргызстан среди других производителей.

Что касается импорта, то его объем составил 1994,7 млн долларов и превысил прошлогодний показатель более чем на 7%. Доминируют здесь лекарственные препараты, мучные кондитерские изделия, растительное масло, ткани, трикотажные изделия, аппаратура связи. Дефицит торгового баланса сложился в сумме 1190,1 млн долларов и сократился на 4,2% по сравнению с 2016 годом.

Из государств-партнеров по ЕврАзЭс значительная доля взаимной торговли с начала года принадлежит России (60,4%) и Казахстану (38%). Уверенный выход кыргызстанских производителей на рынки объединения обеспечит внедрение новых техрегламентов ЕАЭС в национальную экономику, которые вступили в силу в республике 12 августа. Этому предшествовала масштабная информационная кампания среди местных предпринимателей, объявленная во время премьерства С. Жээнбекова.

Важное влияние на социально-экономическое развитие страны оказывают денежные переводы трудовых мигрантов. По предварительным данным Нацстаткома, за прошедшие полгода прирост чистого притока денежных переводов мигрантов увеличился более чем на 30% по сравнению с 2016 годом и составил свыше 898 млн долларов. В настоящее время в России и Казахстане живут свыше 700 тыс. кыргызстанцев. Еще несколько десятков тысяч трудятся в Турции, Корее, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре. Согласно двусторонним договоренностям, на территории России действует ряд мер по смягчению миграционного законодательства в отношении граждан Кыргызстана.

В отличие от 2016 года общий объем доходов госбюджета увеличился на 13,1% и составил 69,9 млрд сомов или 36% к ВВП. Если говорить о расходах, то здесь Министерство финансов устанавливает их снижение на 0,4%. В денежном выражении это 73,8 млрд сомов. Таким образом, дефицит госказны с января по июнь определился в размере 3,97 млрд сомов или 2% к ВВП. При этом сбор налоговых и неналоговых поступлений – основных источников формирования доходной части государственного бюджета – правительство С. Жээнбекова уверенно прогнозировало на уровне 10 млрд сомов к концу 2017 года.

Таким образом, главные ориентиры социально-экономического развития Кыргызстана на первую половину года выполнены, и определены конкретные параметры прогнозируемого роста экономики. Прежнее правительство заложило крепкую базу для программы "Сорок шагов в будущее", которую новый кабинет министров планирует реализовать в течение следующих 5 лет.